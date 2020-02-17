Как вербуют в сексуальное рабство белорусок, рассказали в МВД

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси». Об этокорреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».





По данным правоохранителей, только в 2019-м на территории Беларуси было перекрыто 15 каналов, специализирующихся на поставках девушек за границу с целью сексуальной эксплуатации. Кроме того, было установлено более 20 жертв так называемых трафикеров — торговцев «живым товаром».









К слову, по состоянию на сегодняшний день, была пресечена деятельность еще двух каналов вывоза белорусок для эксплуатации за границей.





В МВД предупреждают: как правило, трафикеры ищут «жертв» в социальных сетях и на сайтах знакомств . Они обещают белорускам высокий и стабильный заработок, хорошие условия жизни и защиту. На самом же деле, как только девушки пересекают белорусскую границу, они оказываются в сексуальном рабстве.



