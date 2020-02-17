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Как вербуют в сексуальное рабство белорусок, рассказали в МВД

17.02.2020 18:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В МВД рассказали, как белорусские девушки попадают в сексуальное рабство и сколько каналов по их перевозке за границу для занятия проституцией было перекрыто за 2019 год

Об это сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».

По данным правоохранителей, только в 2019-м на территории Беларуси было перекрыто 15 каналов, специализирующихся на поставках девушек за границу с целью сексуальной эксплуатации. Кроме того, было установлено более 20 жертв так называемых трафикеров — торговцев «живым товаром».


К слову, по состоянию на сегодняшний день, была пресечена деятельность еще двух каналов вывоза белорусок для эксплуатации за границей.

В МВД предупреждают: как правило, трафикеры ищут «жертв» в социальных сетях и на сайтах знакомств. Они обещают белорускам высокий и стабильный заработок, хорошие условия жизни и защиту. На самом же деле, как только девушки пересекают белорусскую границу, они оказываются в сексуальном рабстве.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В МВД рассказали, как белорусские девушки попадают в сексуальное рабство и сколько каналов по их перевозке за границу для занятия проституцией было перекрыто за...
 
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