Домрачева написала письмо себе 23-летней: «Научись наконец не путать лежку со стойкой»

Тогда бронзовому призеру индивидуалки было всего 23 года, а главные победы — золото Олимпиады, звание «Героя Беларуси», Большой хрустальный глобус, семья и материнство — были в далеких планах. SPORT.TUT.BY попросил Дарью Домрачеву образца 2020-го написать письмо себе 23-летней. Вот, что из этого получилось.





10 лет назад прошла Олимпиада в Ванкувере. В новом спецпроекте SPORT.TUT.BY вспоминает прорывные Игры, где Беларусь завоевала первое золото зимней Олимпиады, Дарья Домрачева взяла дебютную олимпийскую медаль в карьере, а Сергей Новиков сотворил главную биатлонную сенсацию.





— Привет, Даш! Вообще, я бы не стала писать тебе никаких писем, но тут очень уж попросили. Неправильным будет уберегать тебя от ошибок и рассказывать все наперед. Прелесть жизни ведь и кроется в ее постоянном исследовании. Тем более мне всего 33 и я не могу пока похвастаться мудростью старцев, познавших жизнь… Я все еще исследую ее.





Но самое главное, пожалуй, то, что оглядываясь назад, я понимаю: на протяжении всех этих 10 лет ты будешь поступать так, как бы и я поступила сегодня.





Ты занимаешься спортом с шести лет и к своим 23 уже успела стать взрослой сформировавшейся спортсменкой, которая работает в правильном направлении, набирается опыта серьезных гонок и отшлифовывает мастерство. Но не удивляйся: даже сформировавшиеся спортсмены могут ошибаться.





Если я все же могу подготовить тебя к каким-то жизненным ситуациям, то вот несколько советов.

«Научись наконец не путать лежку со стойкой»

— Первым делом научись концентрироваться и запомни наконец, как чередуются стрельба лежа и стоя. Казалось бы, биатлонисты столько раз проходят огневые рубежи и должны уверенно работать там на автомате. Но так происходит не всегда.









Фото: Reuters





Иногда ты включаешься в гонку (как в масс-старте Оберхофа 2009), и … происходит то, что происходит.





В той гонке ты отстреляла стойку вместо лежки и сошла с дистанции. Но не отчаивайся. Этот день станет хорошим уроком. Который, тем не менее, повторится в 2015 году в Ханты-Мансийске.





Это будет окончание сезона, изматывающая борьба за Большой хрустальный глобус, максимальное эмоциональное и физическое напряжение. И единственное объяснение, которое ты найдешь произошедшему, — накопившийся гоночный стресс.





Источник: Биатлон Онлайн





Ты будешь близка к повторению ошибки Оберхофа, но именно тот опыт поможет вовремя среагировать и с улыбкой справиться с ситуацией. Кстати, судьба Большого хрустального глобуса решится именно в этой гонке Кубка мира.





Не бойся ошибок и промахов. Да, без них ты бы смогла выдать длинную серию беспроигрышных гонок, но точно не стала бы той, кем должна стать в итоге.





В сложных ситуациях помни: в жизни все складывается так, как должно. Не соверши ты курьезных ошибок на старте взрослой карьеры, ты лишила бы себя множества воспоминаний о ярких соревновательных днях.

«Живи без зависти и камня за пазухой»

— Что ты делаешь отлично — так это настраиваешься на максимальную борьбу в каждой гонке. Первая Олимпиада, в которой ты будешь участвовать, пройдет в Ванкувере в 2010 году. К тому моменту вокруг еще не будет очень больших ожиданий на твой счет, но запомни: ты уже готова показывать высокие результаты.





Даже если ты будешь понимать, что могла завоевать на Играх в Ванкувере больше, чем одну награду, не переживай и дай себе время. Насладись радостными эмоциями от первой медали. Прочувствуй торжественность на вечернем награждении.





Там, в Ванкувере, ты будешь стоять на третьей ступени пьедестала почета, но мысленно уже начнешь мечтать взобраться на верхнюю и слушать родной гимн. Подожди. Всем сердцем поблагодари за бронзу и искренне в этот вечер порадуйся за соперниц. Если ты и дальше будешь жить без зависти и камня за пазухой, то в свое время пожнешь свои плоды. И еще не раз вернешься на олимпийский пьедестал с белорусским гимном.





Все и всегда складывается так, как надо. Не забыла? Иногда жизнь преподносит такие сюрпризы, которых ты от нее и не ждешь.

«Помни: только семья посоветует лучшее»

— Будь открыта, много работай и помни, что все к лучшему. Ты ведь родилась с такой философией и воспитывалась на примере родителей, в любых ситуациях сохраняющих оптимизм.





Дарья с мамой. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сильно не расстраивайся и будь готовой к тому, что некоторые из тех людей, которым ты веришь в свои 23, и которые, казалось бы, с тобой за одно и хотят вместе добиваться побед для родной страны, поведут себя не так, как ты ожидаешь в непростые моменты. Отнесись к этому философски.





Самое главное, оставайся честной перед собой, окружающими и следуй своим жизненным принципам.





Помни, что победы порой приходят не благодаря, а вопреки. В таких ситуациях просто пожелай добра и иди своим путем. Уверена, этот путь будет интересным.





Когда тебе понадобится совет, прислушивайся прежде всего к себе. Ну, а семья, самые близкие и родные — те люди, которые на жизненном пути смогут подобрать правильные и нужные слова. Только семья посоветует лучшее.

«Изучай языки, занимайся творчеством и береги себя»

— Ну и еще кое-что. Пока тебе 23, занимайся самообразованием и используй время эффективно. Да, в юности тебе кажется, что у тебя абсолютно нет свободных минут. В плотном тренировочном графике этого времени на самом деле немного. Но, поверь мне, став мамой, ты осознаешь, что свободное время у тебя все-таки было.









Фото из инстаграма Дарьи Домрачевой





Изучай иностранные языки, занимайся творчеством, осваивай дизайнерские программы, но не забывай об отдыхе. Ты здорово научилась слушать и слышать свой организм, делай это и дальше. Тогда тебе удастся сохранить баланс и добиться большего.





Береги себя. Коллекционируй моменты и воспоминания. Наполняй жизнь разными, а не только яркими и красивыми красками.





Каждая сложная ситуация поможет тебе стать тем, кого ты и должна будешь увидеть в зеркале спустя несколько лет.





Радуйся каждому дню. И не забывай: все, что ни делается, — к лучшему.