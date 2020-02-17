Гродненский областной комитет БРСМ запускает массовую интеллектуально-спортивную квест-игру к 75-летию Великой Победы

Источник материала: Вороновская газета





В этом году Гродненский областной комитет республиканского союза молодежи запускает серию проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди них интеллектуально-спортивная квест-игра «Победа-75». Она пройдет с 1 марта по 9 мая. Присоединятся к ней все первичные организации ОО «БРСМ» области. Таких в нашем регионе 1295.





– В игре сможет поучаствовать каждая первичная организация региона. В состав команд войдет как учащаяся, так и работающая молодежь, а также дети из уязвимых групп, – отметила первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Анна Саросек. – Областной комитет предложит всем первичкам пакет заданий квест-игры, которая будет состоять из трех этапов. Первый этап пройдет в виде интеллектуального турнира, второй подразумевает тематический фотоконкурс, а третий – непосредственно сам квест, во время которого с помощью логики и смекалки нужно отгадать зашифрованное послание.

Такая форма работы с первичками позволит каждому проникнуться историей военного времени, расширить кругозор и сплотить молодежь разных возрастных групп. Все задания будут размещены на отдельной интернет-платформе, где также будут вести рейтинг команд и публиковать результаты выполнения того или иного задания. Победителей квест-игры ждут заслуженные награды.





Гродненский союз молодежи несколько лет назад выступил с инициативой о проведении интеллектуальных турниров Science Quiz, которые пользуются большой популярностью у ребят. Каждая из игр обычно посвящена определенной тематике и подразумевает состязание не одного десятка команд. Очередной интеллектуальный турнир запланирован областным комитетом ОО «БРСМ» на 12 марта. Этот квиз будет посвящен Конституции Республики Беларусь. В игру включатся команды-победительницы районных этапов Science Quiz, а также команда членов областного координационного Совета общественных организаций и объединений.





Юлия ТИМОЩУК https://grodnonews.by/