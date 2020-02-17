ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь ограничила ввоз свинины из Республики Корея, Венгрии и Самарской области России из-за АЧС

17.02.2020 20:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Беларусь ограничила ввоз свинины из Республики Корея, Венгрии и Самарской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС). 
По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории провинций Канвондо и Кёнгидо Республики Корея, Самарской области России, Северного Альфёльда, Северной и Центральной Венгрии, а также Фалештского и Хынчештского районов Молдовы зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

В связи с этим с 17 февраля введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Республики Корея, Венгрии и Самарской области России живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, кормов и кормовых добавок животного происхождения, другой продукции. Также продлеваются временные ограничения на ввоз данных товаров из Молдовы.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти, как у АПЛ! Федерация футбола представила новую заставку к трансляциям чемпионата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика