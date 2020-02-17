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Если сборная Беларуси не выйдет на Евро-2020, то финансирование футбола серьезно сократится

17.02.2020 20:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что финансирование футбола сильно сократится, если сборная не выйдет на чемпионат Европы-2020, сообщает официальный сайт министерства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Об этом было заявлено на встрече министра с представителями топ-клубов Беларуси, которые отказываются отпускать игроков на матчи национальной команды против Узбекистана и Болгарии.

Эти игры главный тренер Михаил Мархель намерен использовать в рамках подготовки к плей-офф Лиги наций, который пройдет в конце марта. Если белорусы сначала обыграют в гостях Грузию, а затем дома победителя пары Косово/Северная Македония, то впервые в истории отберутся на чемпионат Европы.

Отметим, что игры против Узбекистана и Болгарии намечены на нефиксированные даты ФИФА, а это значит, что клубы по регламенту ассоциации не обязаны отпускать футболистов. По этой причине в сборную не приедут игроки из чемпионатов России и Казахстана.

Сергей Ковальчук отметил, что отношения между федерацией и клубами по направлению игроков в национальную команду регулируются требованиями Трудового кодекса Республики Беларусь N 296-З от 26 июля 1999 г., Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. «О физической культуре и спорте», указа президента Республики Беларусь № 329 от 9 сентября 2019 г. «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта», регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу.

«Внимательно изучив эти документы, вы поймете, что клубы не в праве действовать по принципу „Хочу — выполняю, не хочу — не выполняю решение федерации“. Вы обязаны направлять игроков в нацкоманду для участия в спортивных мероприятиях, включая учебно-тренировочные сборы. Разночтений быть не может», — подчеркнул министр.

«В кои-то веки у белорусской сборной появился уникальный шанс отобраться на чемпионат Европы. Нужно сделать два последних шага.

Сегодня не время выяснять отношения, кто лучше разбирается в футболе. Нужно объединить усилия с тем, чтобы впервые в истории попасть на европейское первенство», — сказал Сергей Ковальчук.

Он также напомнил, что в случае невыхода в финальную часть чемпионата Европы футбол будет исключен из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год.

А это значит, объем финансовых средств, выделяемых для обеспечения подготовки и участия белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях, будет сокращен.

«Такой подход действует не только в футболе — во всех видах спорта», — подчеркнул министр.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что финансирование футбола сильно сократится, если сборная не выйдет на чемпионат Европы-2020, сообщает...
 
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