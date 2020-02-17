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Минское «Динамо» подписало корейского футболиста
Источник материала: Tut.by
20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо», сообщается
Ким — воспитанник сеульской футбольной академии «Ханянг». Футболист прибыл на просмотр в клуб на первый учебно-тренировочный сбор в Сочи, а сегодня подписал контракт.
Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко нахваливал игрока после первого сбора.
— По корейцу сразу могу сказать: это игрок а-ля Алыкулов. Он однозначно не слабее него, даже, может, в каких-то компонентах посильнее. Понятно, что необходимо время на адаптацию. Мне нужен такой футболист, который может делать разницу, который может обыграть, может обострить. У него хорошая скорость, понимание игры.
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В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.
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20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо».
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