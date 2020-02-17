ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» подписало корейского футболиста

17.02.2020 20:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на сайте команды.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Ким — воспитанник сеульской футбольной академии «Ханянг». Футболист прибыл на просмотр в клуб на первый учебно-тренировочный сбор в Сочи, а сегодня подписал контракт.

Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко нахваливал игрока после первого сбора.

— По корейцу сразу могу сказать: это игрок а-ля Алыкулов. Он однозначно не слабее него, даже, может, в каких-то компонентах посильнее. Понятно, что необходимо время на адаптацию. Мне нужен такой футболист, который может делать разницу, который может обыграть, может обострить. У него хорошая скорость, понимание игры.

Как столичное «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том, что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит Мингорисполкому.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар. Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос. Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка, став игроком минского «Динамо».

Также команда усилилась 27-летним хорватским защитником Карло Бручич и словенским защитником, двухметровым Михой Горопевшеком.

15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине двух сербских футболистов: защитника Доминика Динги и полузащитника Марко Павловски.

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо».
 
Новости дня
Новости разные
 
Если сборная Беларуси не выйдет на Евро-2020, то финансирование футбола серьезно сократится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика