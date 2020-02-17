Минское «Динамо» подписало корейского футболиста

Источник материала: Tut.by

20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на сайте команды .



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

Ким — воспитанник сеульской футбольной академии «Ханянг». Футболист прибыл на просмотр в клуб на первый учебно-тренировочный сбор в Сочи, а сегодня подписал контракт.

Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко нахваливал игрока после первого сбора.

— По корейцу сразу могу сказать: это игрок а-ля Алыкулов. Он однозначно не слабее него, даже, может, в каких-то компонентах посильнее. Понятно, что необходимо время на адаптацию. Мне нужен такой футболист, который может делать разницу, который может обыграть, может обострить. У него хорошая скорость, понимание игры.

Как столичное «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том , что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит Мингорисполкому.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар . Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос . Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка , став игроком минского «Динамо».

Также команда усилилась 27-летним хорватским защитником Карло Бручич и словенским защитником , двухметровым Михой Горопевшеком.

15 февраля клуб объявил о присоединении к дружине двух сербских футболистов : защитника Доминика Динги и полузащитника Марко Павловски.

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.