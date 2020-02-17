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Впервые все 12 гобеленов Рафаэля вернулись в Рим

17.02.2020 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 гобеленов, созданных итальянским живописцем Рафаэлем, размещены на нижних стенах Сикстинской капеллы (Ватикан), сообщает Reuters.


Фото Reuters
 
"Гобелены были задуманы для этого места, и мы не придумали бы ничего лучшего, чем выставить их все вместе. Таким образом, мы празднуем 500-летие со дня смерти художника", - говорит директор Музеев Ватикана Барбара Джатта.

На гобеленах, сотканных в Брюсселе в знаменитой мастерской Питера Кука ван Альста по эскизам Рафаэля, изображены сцены из книги "Деяния Апостолов", такие как побивание камнями св. Стефана и проповедь св. Павла в Афинах.


Все 12 гобеленов, сделанные из шелка, шерсти, золота и серебра, в течение последних 10 лет были восстановлены реставраторами Музеев Ватикана.

Полюбоваться работами итальянского живописца в Сикстинской капелле можно будет в течение всего одной недели. Вскоре один из гобеленов будет передан в аренду музея Квиринальского дворца в Риме, а второй отправится в Национальную галерею в Лондоне.
 
 
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12 гобеленов, созданных итальянским живописцем Рафаэлем, размещены на нижних стенах Сикстинской капеллы (Ватикан), сообщает Reuters.
 
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