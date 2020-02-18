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Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных
18.02.2020 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Настоящий сюрприз – всегда неожиданность. Но когда он превосходит все представления, когда он сносит голову и ошеломляет, когда в реальность происходящего ты уже почти не веришь – такой сюрприз можно назвать грандиозным. Именно таким получилось вечером в пятницу, 14 февраля, в столичном торгово-развлекательном комплексе «Дана Молл» шоу в честь Дня влюбленных. Невероятный подарок для всех, у кого в сердце живет любовь!
14 февраля, в столичном торгово-развлекательном комплексе «Дана Молл» состоялось грандиозное шоу в честь Дня влюбленных
17.30. Еще ничего не происходит, но ощущение праздника в «Дана Молл» становится все концентрирование, гуще! И не только в главном атриуме, где была подготовлена концертная площадка, а на всех трех этажах. Что-то будет!
Об оформлении надо сказать особо. «Дана Молл» умеет преображаться и украшаться ко всем праздникам. Чего стоит одна только
Вот и сейчас торговый центр преобразился. Под куполом – огромный полумесяц, на лодочке которого сидит пара влюбленных. Шары, мультимедийные экраны, волшебная подсветка… Очень красиво!
Торговый центр невероятно преобразился к празднику
Особая заслуга организаторов – праздничные фотозоны. Их было пять – на всех этажах комплекса. Главная – прямо в атриуме, с огромным сердечком и трогательной надписью, к слову, по-белорусски – «Галоўнае тое, што ўнутры!». Выстраивались очереди, чтобы сфотографироваться! И не только из влюбленных парочек – девчонки снимали друг друга и не скрывали, как же здорово они выходят на фотографиях. Еще бы! Весна и праздник влюбленности украшают девушек!
В праздничных фотозонах на каждом этаже торгового центра можно сделать романтические фотографии
18.00. Ближе к шести людей в торговом центре становится все больше. Именно к этому времени организаторы пригласили посетителей, обещая, что праздник не останется незамеченным. Все как будто чего-то ждут, но случилось то, что ожидать никак было невозможно!
Ближе к шести людей в торговом центре становится все больше
18.15. Вдруг в разных концах торгового центра некоторые посетители, а также продавцы магазинов, официанты в кафе, охранники – самые разные парни! – приосанились, распрямили плечи, и под внезапно зазвучавшую музыку запели! А потом к ним вдруг присоединились и девушки. Дуэт «Застольная» из «Травиаты» Верди зазвучал под сводами торгового центра так мощно, красиво, живо, что дух перехватывало! Четверо солистов поднялись на сцену, остальные пели прямо в толпе публики на всех этажах. Это было нечто!
Как выяснилось, в пятницу вечером в «Дана Молл» были приглашены 30 оперных певцов, чтобы поздравить посетителей торгового центра с праздником великолепным исполнением чудесного романтического произведения.
В «Дана Молл» были приглашены 30 оперных певцов, чтобы поздравить посетителей торгового центра с праздником
Не успели отгреметь аплодисменты восхищенных минчан, как громом взорвались ритмы современных танцев, и весь торговый центр будто сошел с ума – танцевали все и всюду. Организаторам и на этот раз удалось ловко замаскировать танцоров в толпе – поправив передник, девчонка из бургерной вдруг задвигалась в ритм музыке, парень из клиниговой службы, кучка тусующихся подростков… Танцевали на всех этажах – в этой части программы было задействовано 300 талантливых ребят!
Весь торговый центр будто сошел с ума – танцевали все и всюду!
И снова смена ритма – и десять кавер-бэндов на всех этажах торгового центра в унисон заиграли знаменитую композицию «Знай, это любовь!» «Ляписов», а на центральной сцене четверо солистов пели. И так здорово, с чувством, что им подпевал и подтанцовывал весь зал!
Певцам подпевал и подтанцовывал весь зал!
И кульминация – в фотозоне с сердечком в главном атриуме парень делает предложение выйти замуж ничего не подозревающей девушке. И ее скромное «Да!» тонет в громе аплодисментов всех присутствующих.
В фотозоне с сердечком в главном атриуме парень делает предложение выйти замуж ничего не подозревающей девушке!
А из-под купола летят десять тысяч воздушных шариков в виде красных сердечек и падают в руки всех влюбленных и ждущих своей любви…
Десять тысяч воздушных шариков в виде красных сердечек летят из-под купола и падают в руки всех влюбленных и ждущих своей любви…
18.30. Всего пятнадцать минут. Пятнадцать незабываемых минут, которые многим сделали этот праздничный вечер. И улыбки, и шарики в руках, и смех, и сплетенные пальцы счастливых пар – это был настоящий День влюбленных в «Дана Молл»!
Пятнадцать незабываемых минут, которые многим сделали этот праздничный вечер
Яркие и запоминающиеся праздники – это уже фирменный стиль ТРЦ «Дана Молл». И очень скоро нас ждет новая встреча – 29 февраля на бульваре Пикассо в комплексе «Маяк Минска» будет звенеть Масленица! С 12.00 и до 20.00 здесь развернется ярмарка: блинчики с икрой, напитки, циркачи, гадалки, семейные соревнования и эстафеты. В общем, весь набор традиционных праздничных гуляний перед Прощеным Воскресеньем! Можно не сомневаться, что это будет круто!
А еще нужно напомнить, что праздник влюбленных сердец и любящих семей одним днем не ограничивается! Ко Дню влюбленных в комплексе «Минск Мир» объявлена грандиозная праздничная акция, которая проводится до конца февраля!
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