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Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

18.02.2020 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Настоящий сюрприз – всегда неожиданность. Но когда он превосходит все представления, когда он сносит голову и ошеломляет, когда в реальность происходящего ты уже почти не веришь – такой сюрприз можно назвать грандиозным. Именно таким получилось вечером в пятницу, 14 февраля, в столичном торгово-развлекательном комплексе «Дана Молл» шоу в честь Дня влюбленных. Невероятный подарок для всех, у кого в сердце живет любовь!

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

14 февраля, в столичном торгово-развлекательном комплексе «Дана Молл» состоялось грандиозное шоу в честь Дня влюбленных

17.30. Еще ничего не происходит, но ощущение праздника в «Дана Молл» становится все концентрирование, гуще! И не только в главном атриуме, где была подготовлена концертная площадка, а на всех трех этажах. Что-то будет!

Об оформлении надо сказать особо. «Дана Молл» умеет преображаться и украшаться ко всем праздникам. Чего стоит одна только новогодняя ель, которая сразила всех минчан и гостей столицы во время последнего Рождества и Нового года! Белорусы, побывавшие за рубежом, на полном серьезе сравнивали ее с новогодними символами в парижской «Галерее Лафайет» и лондонском «Харродс» – и приходили к выводу, что наша елка лучше!

Вот и сейчас торговый центр преобразился. Под куполом – огромный полумесяц, на лодочке которого сидит пара влюбленных. Шары, мультимедийные экраны, волшебная подсветка… Очень красиво!

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Торговый центр невероятно преобразился к празднику

Особая заслуга организаторов – праздничные фотозоны. Их было пять – на всех этажах комплекса. Главная – прямо в атриуме, с огромным сердечком и трогательной надписью, к слову, по-белорусски – «Галоўнае тое, што ўнутры!». Выстраивались очереди, чтобы сфотографироваться! И не только из влюбленных парочек – девчонки снимали друг друга и не скрывали, как же здорово они выходят на фотографиях. Еще бы! Весна и праздник влюбленности украшают девушек!

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

В праздничных фотозонах на каждом этаже торгового центра можно сделать романтические фотографии

18.00. Ближе к шести людей в торговом центре становится все больше. Именно к этому времени организаторы пригласили посетителей, обещая, что праздник не останется незамеченным. Все как будто чего-то ждут, но случилось то, что ожидать никак было невозможно!

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Ближе к шести людей в торговом центре становится все больше

18.15. Вдруг в разных концах торгового центра некоторые посетители, а также продавцы магазинов, официанты в кафе, охранники – самые разные парни! – приосанились, распрямили плечи, и под внезапно зазвучавшую музыку запели! А потом к ним вдруг присоединились и девушки. Дуэт «Застольная» из «Травиаты» Верди зазвучал под сводами торгового центра так мощно, красиво, живо, что дух перехватывало! Четверо солистов поднялись на сцену, остальные пели прямо в толпе публики на всех этажах. Это было нечто!

Как выяснилось, в пятницу вечером в «Дана Молл» были приглашены 30 оперных певцов, чтобы поздравить посетителей торгового центра с праздником великолепным исполнением чудесного романтического произведения.

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

В «Дана Молл» были приглашены 30 оперных певцов, чтобы поздравить посетителей торгового центра с праздником

Не успели отгреметь аплодисменты восхищенных минчан, как громом взорвались ритмы современных танцев, и весь торговый центр будто сошел с ума – танцевали все и всюду. Организаторам и на этот раз удалось ловко замаскировать танцоров в толпе – поправив передник, девчонка из бургерной вдруг задвигалась в ритм музыке, парень из клиниговой службы, кучка тусующихся подростков… Танцевали на всех этажах – в этой части программы было задействовано 300 талантливых ребят!

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Весь торговый центр будто сошел с ума – танцевали все и всюду!

И снова смена ритма – и десять кавер-бэндов на всех этажах торгового центра в унисон заиграли знаменитую композицию «Знай, это любовь!» «Ляписов», а на центральной сцене четверо солистов пели. И так здорово, с чувством, что им подпевал и подтанцовывал весь зал!

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Певцам подпевал и подтанцовывал весь зал!

И кульминация – в фотозоне с сердечком в главном атриуме парень делает предложение выйти замуж ничего не подозревающей девушке. И ее скромное «Да!» тонет в громе аплодисментов всех присутствующих.

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

В фотозоне с сердечком в главном атриуме парень делает предложение выйти замуж ничего не подозревающей девушке!

А из-под купола летят десять тысяч воздушных шариков в виде красных сердечек и падают в руки всех влюбленных и ждущих своей любви…

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Десять тысяч воздушных шариков в виде красных сердечек летят из-под купола и падают в руки всех влюбленных и ждущих своей любви…

18.30. Всего пятнадцать минут. Пятнадцать незабываемых минут, которые многим сделали этот праздничный вечер. И улыбки, и шарики в руках, и смех, и сплетенные пальцы счастливых пар – это был настоящий День влюбленных в «Дана Молл»!

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Знай, это любовь! В «Дана Молл» грандиозно отметили День влюбленных

Пятнадцать незабываемых минут, которые многим сделали этот праздничный вечер

Яркие и запоминающиеся праздники – это уже фирменный стиль ТРЦ «Дана Молл». И очень скоро нас ждет новая встреча – 29 февраля на бульваре Пикассо в комплексе «Маяк Минска» будет звенеть Масленица! С 12.00 и до 20.00 здесь развернется ярмарка: блинчики с икрой, напитки, циркачи, гадалки, семейные соревнования и эстафеты. В общем, весь набор традиционных праздничных гуляний перед Прощеным Воскресеньем! Можно не сомневаться, что это будет круто!

А еще нужно напомнить, что праздник влюбленных сердец и любящих семей одним днем не ограничивается! Ко Дню влюбленных в комплексе «Минск Мир» объявлена грандиозная праздничная акция, которая проводится до конца февраля!

При покупке квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос. Но по акции первый взнос снижен – можно внести 20%, в том числе с помощью специального кредита от банка-партнера – и оформлять договор покупки в рассрочку!

Все подробности по самым привлекательным условиям приобретения квартир по праздничной акции ко Дню влюбленных можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. В связи с ажиотажным спросом на акционные квартиры офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Вас с радостью встретят также в новом офисе продаж прямо в торговом центре «Дана Молл», в главном атриуме слева от входа. Опытные менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант квартиры и коммерческих помещений в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» – это престижная недвижимость и самая разумная инвестиция в завтрашний день! Офис работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1 этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

 
Теги: Минск
 
 
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   Настоящий сюрприз – всегда неожиданность. Но когда он превосходит все представления, когда он сносит голову и ошеломляет, когда в реальность происходящего ты...
 
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