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14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%

18.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%

Ко дню Святого Валентина 14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на новую весеннюю коллекцию обуви, верхней одежды, платьев, брюк и рубашек.

14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%

14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%

14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%

14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%

14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%

14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%

Адрес магазина: г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1 (ТЦ "Европарк", 1 этаж)
Режим работы: с 10.00 до 20.00 часов, без выходных
Телефоны магазина:  +375(29) 366 67 80; МТС +375(29) 571 48 64; МТС +375(33) 665 60 44
Instagram: loloshopslutsk

С любовью, ваш «LO&LO».

 
 
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Ко дню Святого Валентина 14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на новую весеннюю коллекцию обуви, верхней одежды, платьев, брюк и рубашек.
 
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