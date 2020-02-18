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14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» действуют скидки 20%
18.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ко дню Святого Валентина 14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на новую весеннюю коллекцию обуви, верхней одежды, платьев, брюк и рубашек.
Адрес магазина: г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1 (ТЦ "Европарк", 1 этаж)
С любовью, ваш «LO&LO».
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Ко дню Святого Валентина 14 и 15 февраля в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на новую весеннюю коллекцию обуви, верхней одежды, платьев, брюк и рубашек.
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