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«Просто атомные цены, "однушка" - 600 долларов в месяц!» Почем сейчас сдают жилье в Островце

18.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях белорусский фотограф Сергей Гудилин в своем твитере обратил внимание на высокую аренду жилья в Островце — городе, где в этом году планируется запуск Белорусской АЭС. REALTY.TUT.BY разобрался, почему цены на аренду квартир в городе атомщиков так сильно взлетели и почему многих арендаторов не сильно волнует атомная по местным меркам стоимость.


Фото: Герман Сачук

История Островца — пример того, как стремительно начинает развиваться населенный пункт, когда в нем появляется градообразующее предприятие. В 2012 году, напомним, тут началось строительство БелАЭС. За годы стройки население города атомщиков выросло с 8,3 тысячи человек до 11,6 тысячи. Теперь в Островце, где раньше и стадиона-то своего не было, стремительно возводятся многоквартирные дома и инфраструктура к ним.

Предприимчивые жители Островца, привыкшие держать нос по ветру, уже давно смекнули, что заработать можно не только на строительстве АЭС, но и на жилье для тех, кто его строит.

 — Сейчас вы у нас даже за 500 долларов не найдете квартиру, все заняты командировочными, — рассказал один из арендодателей жилья в Островце. — Почему так взлетели цены? Потому что, во-первых, много понаехало россиян, которые будут запускать станцию. Они же не со своего кармана платят за жилье, им денег чужих не жалко — все расходы несет организация. Во-вторых, очень мало на рынке квартир, особенно однокомнатных. В старых домах у нас в основном двух- и трехкомнатные, а в новостройках никто сдавать не хочет — боятся, потому что построились по льготному кредиту. У нас же это все на строгом контроле, поэтому рисковать никто не хочет. Вот и выходит, что выбора нет, а спрос большой и люди готовы платить. У меня несколько квартир, и все сданы по 700−900 долларов.


Эта квартира уже сдана. Фото: ostrovets.cenotavr.by

Фото: ostrovets.cenotavr.by

В то же время те, кто ищет в аренду недвижимость в Островце, жалуются, что таких цен они еще не припомнят.

Так, однокомнатная квартира на сутки стоит 60 рублей, хотя в объявлении указано 40. Жилье полностью обустроено, с тремя спальными местами. Квартира пока занята командированными, говорит хозяйка и просит перезвонить 24 февраля — там будет известно, съедут они или продлят срок аренды.


Фото: скриншот с сайта gr.localmart.by

 — В квартире — три спальных места, если будет один, могу уступить эту квартиру за 55 рублей. Аренда на месяц обойдется в 1600−1700 рублей, — говорит хозяйка.


Фото: comandirovka.by

Местная жительница Анастасия говорит, что они с мужем и двумя детьми уже давно ищут в аренду квартиру и хотят съехать от родителей. Правда, найти жилье по адекватной цене у них пока не получилось. До строительства БелАЭС, говорит молодая женщина, в Островце можно было арендовать квартиру в пределах 50−70 долларов в месяц, но сейчас самая минимальная цена — уже 250.

— В Островце мало однокомнатных квартир, особенно в старом жилфонде. В новостройках же «однушки» сдают по 600 долларов, не меньше. Причем когда звонишь, сразу спрашивают: семье нужна квартира или строителям. Если говоришь семье, то предупреждают: «Вам будет дорого» и дают понять, что им интересны строители, потому что их организации готовы платить за жилье бешеные деньги. Недавно позвонил мужчина и предложил в аренду комнату в доме с печным отоплением, колодцем и туалетом на улице. Это частный сектор в районе улицы Октябрьской. Так вот, за эту комнату он просил 150 долларов плюс коммуналку. Это просто атомные цены!


Вот так местные жители обустраивают дома под сдачу в аренду работникам АЭС. Фото: скриншот с сайта vk.com

Житель Ошмянского района по имени Олег еще в январе искал однокомнатную квартиру и размещал объявление в «ВКонтакте». Мужчина хотел переехать из района поближе к большой стройке в Островец, чтобы найти более денежную работу.


Трехкомнатная квартира в Островце. Фото: Куфар. Недвижимость

— Остался пока дома, потому что из-за понаехавших на стройку АЭС россиян цены сильно задрали вверх. Самая дешевая «однушка», которую предлагали, стоила 300 долларов, но это для меня очень дорого! Некоторые снимают жилье в Ошмянах и оттуда ездят на работу в Островец, но и там уже почти сравнялись с островецкими. Так что пока так и работаю в районе, где и живу.

Отметим, что часто в объявлениях указывают меньшие цены на аренду, чем есть на самом деле.

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Теги: Минск
 
 
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Местные жители рассказали, что в городе атомщиков невозможно снять жилье.
 
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