Тест-драйв «внедорожника» Peugeot: 8 мест, клиренс 200 мм и полный привод. А разве такой есть?

Источник материала: Tut.by

Я два дня намеренно ездил там, куда бы не поехал на моноприводном автомобиле: блуждал по лесным тропам, выезжал в поля, искал лужи, грязь, крутые подъемы и канавы. Так и не нашел, где можно случайно застрять на полноприводном Peugeot Traveller 4×4. Зато, кажется, нашел автомобиль своей мечты.





Полноприводный и восьмиместный

У меня вообще давняя и непроходящая любовь к микроавтобусам с тех пор, как еще в юности гонял на отцовском Volkswagen Caravelle. А когда есть семья и страсть к автопутешествиям, возникает огромное желание получить как можно больше за свои деньги.





По сути, Peugeot Traveller 4×4 в своем классе уникальное предложение. Да, я знаю, что полный привод есть у его прямых конкурентов. Только имеется одно «но». Traveller 4×4 вполне способен потягаться с иными кроссоверами на бездорожье. Не только благодаря полному приводу. У микроавтобуса — увеличенный дорожный просвет. Приличные 200 мм в самой нижней точке. А еще — металлические листы, которые укрывают все жизненно важные элементы конструкции под днищем: топливный бак, корпус вискомуфты, двигатель, коробка передач. Более того, французские конструкторы утверждают, что муфте подключения полного привода не страшен перегрев. Потому что там не многодисковая конструкция, а… вискомуфта. Она замыкается при помощи силиконовой жидкости, которая становится вязкой при нагреве.

Систему полного привода для некоторых моделей Peugeot разрабатывает «сторонняя» компания Dungel, которая уже давно стала, по сути, «придворной». Вискомуфта — агрегат надежный и простой, пусть и не такой быстродействующий, как многодисковые муфты с электронным управлением. В вискомуфте вообще нет электроники, и это само по себе тоже можно считать плюсом.



Электропривод сдвижных дверей есть только в топовой версии VIP

Почти два года назад мы уже тестировали Peugeot Traveller , но он был в максимальной комплектации VIP с раздельными креслами среднего ряда. А сейчас у нас чуть более утилитарная версия. Первый ряд состоит из двух кресел, второй и третий ряды — трехместные диваны с раздельными спинками. Оба дивана можно двигать на салазках вперед-назад. Всего в салоне получается 8 мест, включая водителя.

Непривычно, но удобно



На место водителя нужно взбираться, а не садиться

Не каждому понравится взбираться в автомобиль, а не садиться в него. Но тут уж ничего не поделаешь, все микроавтобусы устроены именно так: сначала надо преодолеть ступеньку, и только потом попадешь в салон или на водительское место. Последнее, кстати, вполне удобное, но только если рост водителя не превышает 180 см. Длинноногим чуть-чуть не хватает диапазона регулировки кресла по длине, а руки тянутся к рулевому колесу. Нужно искать компромисс. В остальном эргономика микроавтобуса не отличается от легковых стандартов.

Высокая посадка вкупе с отсутствием капота в зоне видимости создают непривычное для некоторых ощущение. Зато поговорка «Высоко сижу, далеко гляжу» полностью раскрывает свое значение. В плотном городском потоке на 5,3-метровом «лайнере» можно рассекать, словно на обычной легковушке. У этого микроавтобуса отличная маневренность благодаря удивительно небольшому радиусу разворота.

Две сдвижные двери — это отдельный мир удобства, доступный только микроавтобусам. После них тяжело привыкнуть к тому, что на тесной парковке нужно заранее просчитывать ширину места и осторожно открывать двери. Правда, детям до пяти лет взбираться на высокую ступеньку тяжеловато. На третий ряд можно добраться, сложив спинку кресла среднего ряда и сдвинув сиденье вперед.



Для доступа на «галерку» нужно откинуть спинку кресла среднего ряда

Есть у полноприводной машины одна компоновочная особенность. Если в моноприводной версии «запаска» располагается под днищем, в заднем свесе, то у полноприводной машины там места нет. Поэтому запаску разместили в багажнике, съев часть его объема. Пожалуй, лучшим выходом видится использование ремкомплекта для шин.

Едет так же, но дальше





Важный вопрос — есть ли существенные различия в настройках подвески и управляемости полноприводной и переднеприводной версий. Ведь Traveller 4×4 на 40 мм выше и на 90 кг тяжелее своего моноприводного собрата. Что ж, отличия есть, но искать их нужно с микрометром. Подвеска, на мой взгляд, стала еще чуть более чувствительной к мелочам, но зато энергоемкость ничуть не пострадала. Управляемость из-за повышенного центра тяжести не пострадала совсем. Peugeot Traveller 4×4 по-прежнему демонстрирует дружелюбные повадки: прямую держит отлично, в поворотах не валится, к раскачке не склонен. С поправкой, конечно, на утилитарность и микроавтобусность.

Taveller 4×4 приобрел полный привод, но лишился автоматической коробки передач. К шестиступенчатой «механике» я привык быстро, хотя уже забыл, когда последний раз действовал левой ногой и правой рукой. Ничего, быстро освоился. Коробка четкая, с выверенными ходами и внятными фиксациями в каждом положении. Чуть дольше привыкал к длинноходной и тугой педали сцепления.



Привод механической коробки передач работает хорошо: ходы небольшие, фиксации четкие

150-сильный дизельный мотор объемом два литра (другого варианта не предусмотрено) отличается хорошей тягой, которая проявляет себя примерно с 1700 оборотов. А дальше только успевай щелкать передачами. Все тот же полный привод не оказал сильного влияния на расход топлива. При 90 км/ч вполне можно удерживаться в пределах 7 литров.

Итак, ездовые повадки полноприводной версии остались практически такими же, как и у переднеприводной. Но при этом Treveller 4×4 может уехать туда, куда иным кроссоверам путь заказан. Не говоря уж о моноприводных машинах.

4х4. Как это работает и что может?



Трансмиссия имеет два режима работы: полный привод выключен и полный привод включен

Полный привод Peugeot Traveller 4×4 — подключаемый. Трансмиссия имеет два режима: моноприводный Eco и полноприводный 4WD. Понятное дело, что на асфальте регулятор стоял в положении Eco. А вот вне асфальта переключался на полный привод. Но в целях эксперимента только тогда, когда возможности переднего привода были исчерпаны.

Тут стоит сказать, что полноприводный Traveller имеет другие настройки противобуксовочной системы, которую научили имитировать блокировки дифференциалов. Причем система эффективно работает даже на переднем приводе. Я специально пытался въехать на небольшую горочку под углом, чтобы разгрузить одно из передних колес. Электроника «притормаживает» вывешенное колесо. Пусть с трудом, но Traveller преодолевает подъем. С полным приводом все гораздо проще. Нажал на газ и поехал. Да, вискомуфта срабатывает не так молниеносно, как многодисковые конструкции, но эффективность от этого не страдает.



Заезды на препятствия под углом не пугают: противобуксовочная система вместе с полным приводом справляется на ура

Полная защита всех важных элементов под днищем позволяет безболезненно ехать по замерзшей колее. Пару раз я приложился защитой о грунт. По части геометрической проходимости есть вопросы только к длинному заднему свесу. Передний невелик, так что упереться в препятствие «носом» шансов мало.

Еще во время первого тест-драйва я понял, что на переднем приводе можно «попасть» даже на безобидном с виду покрытии. Тогда, весной, хватило слегка раскисшей лесной дороги, чтобы застрять на ровном месте. Передние колеса чуть провалились в мягкий грунт — и все. Дальше только беспомощная пробуксовка. Полный привод решает такие проблемы на раз.



Лишь опасения за длинный задний свес остановили от заезда на горку

Конечно, при большом желании и отсутствии инстинкта самосохранения усадить на бездорожье Traveller 4×4 можно. Но если грамотно использовать возможности автомобиля, то уехать на нем можно значительно дальше, чем на переднем приводе. И главное — шансы вернуться значительно возрастают.

Цена проходимости





Доплата за полный привод составляет примерно 2500 рублей. Такая относительно скромная цена за расширенные дорожные и внедорожные возможности объясняется использованием механической коробки передач вместо «автомата». Traveller 4×4 доступен с единственным уровнем оснащения, но с двумя вариантами длины кузова — 4956 мм и 5308 мм. Короткая версия стоит 86 400 рублей, длинная — 89 320. Список оснащения довольно обширен: четыре подушки безопасности, полный электропакет, центральный замок с д/у, подогрев зеркал и передних сидений, задние датчики парковки, двухзонный климат, сдвижные двери слева и справа, стереосистема с монохромным дисплеем и USB, 8 динамиков, круиз-контроль.





У Peugeot Traveller вполне есть шанс побороться не только с прямыми конкурентами в классе. Полноразмерные семиместные кроссоверы тоже могут оказаться под прицелом. При этом, на мой влюбленный в микроавтобусы взгляд, Traveller 4×4 предлагает куда большую универсальность. И я бы остановил свой выбор на короткой версии: у нее относительно компактные габариты для обычной городской эксплуатации и при этом лучшая геометрическая проходимость за счет меньшего заднего свеса.

Нам запомнилось



Версия с длинным кузовом все же заставляет более тщательно подходить к выбору места для парковки



Кроме двух бардачков по салону еще разбросана масса отсеков для мелочей



Все жизненно важные элементы закрыты металлической защитой



Посадка за рулем специфическая, но по части доступности органов управления проблем нет



Короткий передний свес позволяет брать довольно крутые препятствия



Из-за особенностей компоновки запасное колесо пришлось перенести из-под днища в багажник



У задних пассажиров есть свой блок управления микроклиматом

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Peugeot Traveller 4x4 Рабочий объем, см3 1997 Максимальная мощность, л. с. 150 Максимальный крутящий момент, Нм 370 Максимальная скорость, км/ч 170 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 13,3 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,4 Длина, мм 5308 Ширина, мм 1920 Высота, мм 1905 Колесная база, мм 3275 Клиренс, мм 200