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Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

18.02.2020 00:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рынок «Лебяжий» заработал в деревне Таборы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

Теперь здесь можно купить продукты, а еще обувь, одежду, косметику и бытовую химию. Палатки с овощами и фруктами уже работают в полную силу, а вот другие продавцы переедут на новое место до конца недели. Всего рынок рассчитан более чем на 1 000 торговых мест.

Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

За качеством продукции тщательно следят: в Таборах есть ветеринарная и карантинная службы, которые выдают соответствующие разрешения. Новый рынок в 8 километрах от Минска. Однако администрация позаботилась о том, чтобы покупателям было проще добираться.

Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

Евгений Липинский, заместитель директора ТД «‎Ждановичи»‎:
Запущено бесплатное маршрутное такси. Сегодня два маршрута: один маршрут ходит с улицы Тимирязева, и второй маршрут со станции метро «Каменная Горка».

Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

Люди в материале: Евгений Липинский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Рынок «Лебяжий» заработал в деревне Таборы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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