Рынок «Лебяжий» переехал в деревню Таборы. Как добираться до нового места

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рынок «Лебяжий» заработал в деревне Таборы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.









Теперь здесь можно купить продукты, а еще обувь, одежду, косметику и бытовую химию. Палатки с овощами и фруктами уже работают в полную силу, а вот другие продавцы переедут на новое место до конца недели. Всего рынок рассчитан более чем на 1 000 торговых мест.









За качеством продукции тщательно следят: в Таборах есть ветеринарная и карантинная службы, которые выдают соответствующие разрешения. Новый рынок в 8 километрах от Минска. Однако администрация позаботилась о том, чтобы покупателям было проще добираться.





Евгений Липинский, заместитель директора ТД «‎Ждановичи»‎:

Запущено бесплатное маршрутное такси. Сегодня два маршрута: один маршрут ходит с улицы Тимирязева, и второй маршрут – со станции метро «Каменная Горка».