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Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичные лифты оборудуют системами наблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Камеры в первую очередь помогают коммунальщикам бороться с вандализмом. Также видеосведения могут использовать сотрудники милиции при раскрытии преступлений. Надо отметить, что во многих новых домах кабины уже оснащены такой техникой.
Также к концу 2020 года в Минске будут заменены все лифты, которые успели отработать 25 лет. Они будут устанавливаться сразу с системами видеонаблюдения. Если же в доме живут люди с ограниченными возможностями, лифты для них сделают максимально комфортными.
Александр Исаков, главный инженер ЖКХ Заводского района:
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Индивидуально под каждого. В Минске установят комфортные лифты для людей с ограниченными возможностями
Новости Беларуси. Столичные лифты оборудуют системами наблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Камеры в первую очередь помогают...
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