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«Нашу страну не путают ни с Украиной, ни с Россией». Белоруска об учебе в Словакии

18.02.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елизавета Брянцева говорит, что учеба в другой стране никогда не была ее целью: она окончила Институт журналистики и продолжительное время работала по специальности. Зимой 2019 года она решила сменить место работы и начала искать новую, но жизнь сложилась иначе. В Instagram на нее подписалась молодая женщина, которая занимается помощью и подготовкой к поступлению студентов за рубеж. Елизавета заинтересовалась ее деятельностью и решила попробовать поехать учить польский за границу — просто сменить обстановку на время. Но в итоге оказалась в Словакии на магистерской программе.


— Приехала, поговорила с директором фирмы и уже собиралась уходить, как ее коллега спросил: — А вы не хотите поехать учиться в Словакию? — вспоминает Елизавета.

— Так все и закрутилось. Терять мне особо было нечего: мужа нет, детей тоже и даже работа больше не держала в Минске, поэтому я решилась на этот шаг, хотя и очень переживала из-за расставания с родственниками и друзьями. К слову, в Словакии до этого была один раз лет 12 назад — ездила в недельный экскурсионный тур с отдыхом и, если честно, единственное, что я помнила, это природа и то, что в целом страна понравилась.

Изначально словацкие университеты для иностранных студентов предлагали 50 специальностей, где журналистики не было, но потом декан философского факультета Католического университета в Ружомбероке посмотрел мои документы и разрешил поступить на кафедру журналистики. Собственно, все необходимые документы оформляла фирма, а я с апреля по июль с нуля усиленно учила словацкий язык. В мае прошло собеседование по скайпу с заведующим кафедрой и преподавателями и проходило оно на словацком языке. Было несколько вопросов, на которые я не смогла ответить просто потому, что знания языка были на начальном уровне, однако с большинством вопросов справилась, собеседование прошла и 26 сентября уехала на учебу. Кстати, учеба в университетах здесь чаще всего начинается 16 сентября, но из-за того, что посольство долго рассматривало документы, на учебу я опоздала.

Первое впечатление Елизавета получила, когда ехала в автобусе Варшава — Ружомберок. Виды за окном были такими красивыми, что она на какое-то время забыла о том, что покидает родную страну.


Ружомберок

— Я приехала в пятницу вечером в пункт назначения, меня заселили в общежитие, которое предоставляют студентам университета. Есть два общежития: одно находится непосредственно при университете, второе в центре города. Я живу в центральном, оно представляет собой шестиэтажное здание и делится на блоки: три комнаты по два человека в каждом, есть два помещения — туалет с раковиной и душ. Также в коридоре стоит небольшой холодильник, а вот с кухней здесь беда: на каждом этаже есть одна, где установлены раковина, микроволновка и… электрическая плита на одну конфорку. Оплата общежития происходит три раза за учебный год: два раза по 375 евро и третий платеж в 150 евро. В правилах написано, что при выселении, если все нормально в комнате, то вернут до 100 евро. Общежитие, которое находится при университете, стоит дороже, потому что в нем есть собственный тренажерный зал, кухня на блок, также оно оснащено электронными замками.

Плюсы моего общежития: оно достаточно новое, кровать, стул, шкаф и стол в приличном состоянии, в ванную и туалет совершенно не страшно заходить, перед дверями блоков установлены рабочие камеры, можно приводить гостей, но находиться они могут до 10 вечера, а сам ты можешь уходить и приходить во сколько хочешь: здесь есть работники, но они находятся в общежитии лишь до 5 часов вечера и только в будни. Минусы: большая слышимость и холод. Когда температура на улице опускается до минусовой, в комнате можно находиться только хорошо одетому — от носков до свитера.


В Братиславе

Цены на собственное жилье очень разные и напрямую зависят от величины города. Я живу в городе Ружомберок, население которого составляет около 27 тысяч человек. Здесь можно купить двухкомнатную квартиру в обычном многоэтажном доме (не видела здесь домов выше 10 этажей) и за 41 тысячу евро, в Братиславе все гораздо дороже: 91, 110, 150, 200 тысяч евро и так далее. Все зависит от месторасположения, количества комнат, ремонта, гаража и прочих удобств.

Про университет

Я учусь в Католическом университете в Ружомбероке, который состоит из четырех факультетов: педагогического, философского, теологического и факультета здравоохранения. Университет государственный, и в этом году ему исполняется 20 лет. Обучается в нем около 7 тысяч студентов, при этом достаточно много студентов из Украины, которые чаще всего выбирают изучение языков или медицину. Из Беларуси в этом учебном году в данный университет поступило 5 человек, все мы учимся на разных специальностях.

Учеба в Словакии бесплатная, если обучаешься на словацком. Плюс для иностранных студентов в том, что полиция выдает временный вид на жительство на время учебы, благодаря которому ты можешь пользоваться многими благами, как и словаки. Например медицинскими услугами. Чтобы получить страховку, нужно просто прийти с документами в больницу, где все оформят и будут лечить в случае необходимости. Единственное, что в бесплатное обслуживание не входит, — это стоматолог, но я бываю в Беларуси два раза в год, так что, к счастью, он пока был не нужен.


Так выглядят учебные аудитории

Если говорить об образовании, то в Словакии достаточно много университетов, при этом они далеко не все сосредоточены в столице. Очень часто кампусы расположены в небольших городках. Сам по себе учебный процесс в чем-то схож с нашим, а в чем-то отличается. Здесь отсутствуют предметы вроде «Основы энергосбережения» или «Основы экономики», если ты не учишься на специальности, связанной с ними. У меня расписание состоит из таких предметов, как «Современный словацкий язык», «Основы журналистской фотографии», «Психология СМИ», «Исследование СМИ» и т. д. В этом семестре, например, у меня есть такой предмет — «Взаимоотношение России и Европейского союза в связи с кризисом в Украине». Преподаватель очень обрадовался, когда узнал, что я из Беларуси, и сказал, что мы обязательно поговорим и о ней.

Кроме того, здесь можно ходить не на все предметы: есть дисциплины категории А — они обязательные для всех, а есть категории В — и вот уже из них можно выбирать те, что нравятся больше. Каждый предмет оценен в определенное количество так называемых кредитов, и за семестр их нужно набрать не менее 20, а за два года магистратуры каждый должен набрать 120 кредитов. Соответственно, все предметы В-категории убрать нельзя, потому что будет недобор кредитов. Еще здесь нет зачетов, есть только экзамены, хотя на некоторых занятиях тебя оценивают просто за работу в семестре — так было, например, на предмете «Основы журналистской фотографии».

Если ты не смог сдать экзамен с первого раза, то имеешь право прийти во второй. Если и во второй раз не удалось, то в следующем году необходимо записаться вновь на этот предмет и идти сдавать его уже с другим курсом.

Здесь учатся по три месяца: первый семестр был с 15 сентября по 15 декабря, потом началась сессия, с 20 декабря по 6 января все ушли на каникулы, а затем сессия продолжилась до 1 февраля. Новый семестр начался 3 февраля и продлится до 5 мая. Сессия длится так долго, потому что на каждый предмет преподаватели выставляют 3−4 даты, а ты сам выбираешь, в какие дни тебе удобнее прийти на экзамен. Кстати, здесь нет зачетных книжек: все оценки, расписание, письма от преподавателей каждый студент получает в личном кабинете, который создан на сайте университета. И, к слову, преподаватели без проблем дают свой номер телефона или адрес электронной почты, чтобы быть на связи со студентами.

Что касается Беларуси, то о нашей стране знают как преподаватели, так и студенты. Меня очень порадовал тот факт, что нашу страну не путают ни с Украиной, ни с Россией. Кроме того, на новостных сайтах часто можно встретить новости о Беларуси, а многие преподаватели и студенты расспрашивают о русском и белорусском языках, работе, ценах, образовании и т. д.


Просецкая долина (поход студентов-журналистов с профессором)

Когда преподаватели узнают откуда я, то относятся к этому по-разному. Кто-то дает индивидуальные задания и переспрашивает, понимаю ли я все, кто-то требует все то же, что и от студентов-словаков. Иногда бывает забавно: преподаватель ни с того, ни с сего может спросить, как будет какое-то слово по-русски и по-белорусски, а недавно один из преподавателей спросил, почему по-белорусски меня зовут Лизавета, если по-русски Елизавета, и куда белорусы дели первую букву.

В целом словаки неплохо относятся к иностранцам. Могу сказать, что мой уровень языка далеко не идеален, однако все стараются меня понять и помочь, если это необходимо. Я реагирую на вопросы, чаще всего могу на них ответить, понимаю преподавателей приблизительно на 60% Сложность составляет еще тот факт, что многая учебная литература — на чешском языке. Да, языки схожи, но тем, кто не так хорошо знает словацкий, это доставляет массу проблем.

Про зарплаты и цены

В Словакии заработные платы ниже, чем во многих других странах Европейского союза. Официальная минимальная зарплата в Словакии 520 евро в месяц. Вообще, как и в ситуации с жильем, все зависит от того, в каком городе вы живете. Средняя зарплата в Братиславском крае 1200 евро, а в Прешовском — 800. Средняя месячная зарплата IT-специалиста составляет приблизительно 1600 евро, стоматолога — 1400. Недавно видела вакансию редактора интернет-портала с заработной платой от 800 евро и вакансию официанта в кафе города, в котором живу я, с зарплатой около 2000 евро при полной нагрузке.


Железнодорожная станция Попрад-Татры

Знаю, что словаки ездят работать в соседние страны: Чехию, Германию и Австрию. Насколько я могу судить, чаще всего это работники медицинской сферы.

В Словакии очень хорошо развито железнодорожное сообщение: электрички и поезда здесь гораздо популярнее автобусов. При этом существует бесплатный проезд, если ты студент до 26 лет или пенсионер от 61 года. Городской общественный транспорт платный, но со скидкой для студентов и пенсионеров, хотя, если честно, город настолько небольшой, что транспортом я не пользовалась. Так как мне уже есть 26, проезд в поездах я оплачиваю, а стоимость билета зависит от того, как далеко находится город: до Жилины (5-й по величине город и находится в 60 километрах от Ружомберока), билет стоит 3,50 евро. До Кошице около 8 евро, а до Братиславы около 10.

В крупных городах общественный транспорт ходит достаточно точно по расписанию и билеты продаются на время — от 15 минут. Билеты можно купить в автоматах на остановках и в специальных киосках. Так как мой город маленький, здесь ходит только несколько автобусов, но я ими ни разу не пользовалась. Знаю только, что они ходят по расписанию (вижу, как люди приходят к определенному времени) и оплата здесь водителю при посадке.


Жилина

Из-за не самых высоких заработных плат цены на продукты и одежду здесь доступные. За одеждой лучше всего ездить в города побольше, особенно в период распродаж. Я всегда знала, что в Европе они отличные, но этой зимой убедилась в этом окончательно: в феврале скидки достигли 80%. Джинсы в масс-маркете можно было купить буквально от 6−7 евро, майки от 2, джемперы от 3−4, куртки от 20, платья от 10, зимние ботинки от 20 за ненатуральную кожу и от 30 за натуральную и т. д.

В магазинах большой выбор продуктов: супермаркеты делают выпечку собственного производства, которая выглядит порой красивее, чем в кондитерских и кофейнях, которых так много стало в Минске в последнее время, и стоит она в разы дешевле (самая недорогая сладкая булочка стоит от 25 центов, а самая дорогая, которую видела я, — 1 евро). Также здесь большое разнообразие сыров и мясных изделий. Все продукты есть как словацкого производства, так и привозные из Чехии, Германии, Австрии, Франции и т. д. В Словакии однозначно вкусные молочные продукты: молоко, йогурты и сыры. Колбасы и другие копчености тоже, но лично я чаще покупаю немецкого производства.

А вот некоторые позиции на продукты: питьевая вода (2 л.) от 22 центов, рогалик для бутербродов 8−10 центов, килограмм свинины (шеи) на скидках 3,50 евро, без скидки 5,50 евро, молоко от 40−60 центов за литр, йогурт от 20−30 центов, килограмм бананов 1,20 евро, упаковка нарезанного сыра (150 г) от 1 евро, куриные окорочка 1,5−2 евро за кг, замороженная треска 2,60 за 500 г и так далее. Кстати, здесь можно купить очень красивую и вкусную клубнику из Греции за 2,50 евро за 500 граммов.

Поесть в столовой университета можно за 1,5−2 евро, в кафе (вроде минского "Сайгона") от 4 евро за порцию, а если в обычном кафе заказать курицу с картошкой или пасту и напиток, то выйдет около 8 евро и выше.


Наши в Словакии. Рождественская ярмарка в Братиславе

Кухня в Словакии похожа на нашу, вкусная, но жирная. Про здоровое питание здесь говорят гораздо меньше, чем у нас. Во многих кафе делают пиццу, если готовят мясо, то обязательно поливают его чем-то (очень популярен сырный соус), много мяса и гарниров, мало овощей и рыбы. Популярны супы: гуляш, куриный бульон с овощами и макаронами, и чесночный суп — насыщенный мясной бульон с сыром, гренками и чесноком. Кстати, здесь тоже готовят драники. Вообще словаки едят много бутербродов: в магазинах продается огромное количество так называемых «натерок». Это может быть плавленый сыр, паштет, смесь яиц, чеснока и сыра, тунец с добавлением приправ и яиц и так далее. И почти во всех магазинах можно увидеть багеты и сэндвичи в вакууме. Из традиционных безалкогольных напитков есть «Кофола». Она продается в кафе и барах как на разлив, так и в бутылках, на вкус напиток своеобразный, но достаточно вкусный. Опытным путем выяснила, что на разлив она вкуснее и менее сладкая, как мне показалось.

Один из главных праздников здесь — Рождество. Примерно в конце ноября в более крупных городах открываются рождественские ярмарки, где продают горячие напитки, еду и сувениры, а вот украшать все начинают уже в середине октября. Кроме того, 6 декабря есть интересный праздник: вечером 5 декабря дети должны почистить свою обувь и поставить ее на окно. Если ребенок хорошо себя вел, то святой Микулаш положит в нее сладости или другие приятные мелочи, а если плохо, то уголь.

Про климат и менталитет

Что касается погоды, то она в Словакии ну очень разнообразная. Из-за того, что вокруг сплошные горы, она меняется достаточно часто. Могу сказать, что я приехала в самом конце сентября и до середины ноября ходила в кожаной куртке и кроссовках. Потом начало холодать, температура ночью зимой может опускаться до минус 10, а днем может быть около плюс 3. Сегодня может идти снег, завтра — дождь, а послезавтра будет светить яркое солнце, так что прогноз погоды нужно обязательно смотреть, хотя и ему не всегда можно верить. За зиму днем меньше -5 пока не было. Если верить долгосрочному прогнозу, то в середине марта днем обещают уже +10...12.


Грабово

Насколько я могу судить за пять месяцев пребывания здесь, словаки очень хорошо относятся к детям (во многих кафе и даже барах есть детские уголки, игровые комнаты и специальные стулья для малышей). Заметила, что если в кафе приходит семья, то именно отец будет играть и развлекать ребенка, а мама будет есть и отдыхать. Если ребенок плачет в общественном месте, то посторонние люди скорее улыбнутся ему, а не будут злиться.

Могу отметить и приветливость. В Беларуси иногда можно сколько угодно раз попадать к одному и тому же официанту, но он просто подаст меню, примет заказ и принесет еду. Здесь же даже в самом простом кафе вам пожелают приятного аппетита, улыбнутся, скажут, что рады вас видеть, спросят, все ли понравилось, и так далее.

То же могу сказать и по поводу работников и преподавателей университета. Здесь абсолютно нормально пригласить преподавателя выпить кофе, спросить, как дела. Могу сказать, что уже на второй неделе моего обучения мы с моими одногруппниками ходили в бар пить пиво с профессором. Выпили по три кружки каждый, профессор в итоге заплатил за всех и сказал, что в следующий раз просто мы все вместе угостим его. К тому же погода была очень хорошая, и все вместе решили, что один день занятий можно и пропустить, поэтому через неделю (с разрешения заведующего кафедрой) мы ушли на целый день в горы. Пошли старшие курсы и магистранты журналистики, по дороге фотографировали потрясающие виды, в декабре сделали студенческую выставку в университете. Совместили приятное с полезным, так сказать.


Грабово — поселок в 1,5 км от университета в Ружомбероке, расположенный в горах

Вообще, Словакия — это больше страна природы, а не архитектуры. Конечно, в городах тоже есть что посмотреть, а на территории страны есть огромное количество замков, но горы, реки и озера здесь просто потрясающие. Наши туристические фирмы возят туристов в Словакию не так часто, однако мне кажется, что это та страна, которая заслуживает бОльшего внимания. Больше Братиславы мне понравился город Кошице: как по мне, так он более атмосферный, красивый и вкусный. Кроме того, в Словакии много горнолыжных курортов, которые не уступают более знаменитым, если верить отзывам, а по цене выходит гораздо дешевле.

По поводу своего будущего сейчас сказать что-то сложно. Обучение в магистратуре я закончу в мае 2021 года. Сейчас я продолжаю учить язык, стараюсь как можно больше усваивать материал и писать тексты для занятий и студенческого журнала, но могу сказать точно, что Словакия очень комфортная страна, в которой чувствуешь себя уютно.

 
Теги: Минск
 
 
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Елизавета, журналист по образованию, отправилась в Словакию учиться в магистратуре. Ее рассказ - в проекте «Наши за границей»
 
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