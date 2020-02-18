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КГК прокомментировал ситуацию с начислением зарплат бюджетникам
Источник материала: Партизан
Комитет государственного контроля изучает ситуацию с начислением зарплаты работникам бюджетных организаций. С 1 января введена новая система. Зарплата привязана к базовой ставке, изменилось число тарифных разрядов и тарифная сетка, структура начислений.
Как сообщается на
В КГК пока поступила одна жалоба от работников СДЮШОР Гомельской области. Проверяются факты, изложенные в обращении.
В других организациях, где КГК проверял начисление зарплат, нарушений не обнаружена.
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Комитет государственного контроля изучает ситуацию с начислением зарплаты работникам бюджетных организаций. С 1 января введена новая система. Зарплата привязана...
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