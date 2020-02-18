Поставки iPhone будут ограничены по всему миру из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Компания Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщается в пресс-релизе на ее сайте.



Фото: Reuters

В сообщении отмечается, что, поскольку «реакция общественного здравоохранения на COVID-19 продолжается», компания удвоит ранее объявленное пожертвование в поддержку борьбы с новым типом коронавируса.

К сожалению, в ежеквартальном отчете компании за 28 января этого года отражены более оптимистичные оценки темпов возвращения на работу после окончания «продленного» китайского Нового года 10 февраля, чем есть на самом деле. Apple возвращается к прежним условиям более медленно, чем ожидала. И на то есть два основных фактора.

Во-первых, поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены. «Несмотря на то что наши сайты-партнеры по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй — и хотя все эти объекты были вновь открыты, — они наращивают темп медленнее, чем мы ожидали», — говорится в пресс-релизе.

Во-вторых, эта ситуация сказалась на спросе на продукцию Apple в Китае, так как все их магазины в Китае, так же, как и магазины-партнеры, были закрыты. А открывшиеся точки работают в сокращенном режиме и с очень низким трафиком покупателей. Но компания обещает постепенно открыть все свои розничные магазины.

При этом спрос за пределами Китая соответствовал ожиданиям организации.