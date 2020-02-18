15 февраля исполнился 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. Накануне этой даты в Центральной районной библиотеке им. Максима Богдановича прошел час памяти «Афганистан: героизм и трагедия века».

Гостями мероприятия, организованного сотрудниками библиотеки, стали семиклассники Смолевичской районной гимназии. Ведущие познакомили ребят с историческими событиями войны в Афганистане, а также рассказали о том, как в сложнейших условиях проявляли стойкость и благородство наши земляки — смолевичане,- которые погибли, выполняя свой интернациональный долг.

Сопровождала час памяти мультимедийная презентация. На встрече звучали стихи и песни об афганской войне. Минутой молчания гости мероприятия почтили память о наших земляках и всех погибших в этой войне.

Специально к памятной дате в библиотеке оформлена книжная выставка. Читатели могут познакомиться с произведениями авторов, свидетелями той войны, а также документальными и художественными произведениями.

Виктория КИРБАЙ.

Фото автора.

На снимке: Час памяти для гимназистов в Центральной районной библиотеке.