Звезда сериала «ИП Пирогова» приедет в Минск с гастрольным спектаклем

Источник материала: Tut.by

Гастрольный спектакль «Формула счастья» , в котором играют Игорь Бочкин и Елена Валюшкина, покажут 24 февраля на сцене КЗ «Минск».



Фото предоставлено организаторами

В центре сюжета — супружеская пара, прожившая бок о бок 30 лет. Ситуация более чем обычная: Пьер и Лоранс приглашены на ужин к друзьям. Им уже нужно выходить из дома, но именно в этот момент Лоранс просто жизненно необходимо кое-что обсудить. Не идти на ужин нельзя, поэтому Пьер ограничивает Лоранс десятью минутами для обсуждения самых насущной проблемы. Ею оказывается тридцать лет их совместной жизни. Десятиминутное опоздание перетекает в опоздание на полтора часа.

В спектакле «Формула счастья» замечен удачный тандем двух талантливых артистов. Главную мужскую роль в спектакле исполнит Игорь Бочкин — народный артист РФ, сыгравший в таких фильмах, как «Желтый карлик», «Московские окна», «Женская логика» и многих других. Женская роль легла на плечи Елены Валюшкиной — заслуженной артистки РФ. Зрителям актриса известна по таким работам, как «Формула любви», «Бабушка легкого поведения», «Горько!», «ИП Пирогова», «Я худею» и многим другим.

Продолжительность: 2 часа с антрактом

Когда: 24 февраля, 19.00

Где: КЗ Минск

Сколько: балкон — от 30 до 55 рублей, партер — от 30 до 110 рублей Купить билет

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