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Гости из Урсыновского района Варшавы посетили Брест

18.02.2020 09:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Гости из Урсыновского района Варшавы воспользовались безвизовым режимом, чтобы посетить Брест и его окрестности.

Гости из Урсыновского района Варшавы посетили Брест


Как рассказал мэр района Роберт Кемпа, маршрут делегации пролегал через деревню Скоки, где гости посетили усадьбу Немцевичей. Они были впечатлены тем, как преобразилась сама усадьба и прилегающая к ней территория. Гости считают фигуру писателя Юлиана Немцевича знаковой для своего времени. Его творчество оказало огромное влияние на культуру славянских стран-соседей. И сегодня его наследие продолжает сближать белорусский и польский народы.

Гости из Урсыновского района Варшавы посетили Брест


Роберт Кемпа добавил, что культурный обмен между нашими регионами развивается уже нескольких лет. За это время провели выставку фотографий Бреста, бардовский концерт, прошли визиты делегаций. «Нам было важно приехать и пообщаться с простыми людьми, чтобы узнать вас лучше».

Гости из Урсыновского района Варшавы посетили Брест


Как подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, принимавший гостей, мы всегда рады видеть наших соседей. «У нас уже установлены побратимские связи с Люблином, Тересполем, Седльце и Бяла-Подляской. Развиваются культурные и экономические связи».

Гости из Урсыновского района Варшавы посетили Брест


Внешнеторговый оборот Бреста с Польшей за прошлый год составил 167,7 миллиона долларов с темпом роста в 108,5 процента. Наши предприятия экспортировали западным соседям товаров на 57,2 миллиона долларов с темпом роста в 165 процентов.

 
Теги: Брест
 
 
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  Гости из Урсыновского района Варшавы воспользовались безвизовым режимом, чтобы посетить Брест и его окрестности. Как рассказал мэр района Роберт Кемпа,...
 
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