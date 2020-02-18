Министерство финансов подтвердило готовность отвязать уплату дорожного налога от техосмотра

Источник материала: Газета Авангард

Об этом по итогам своего доклада Президенту рассказал журналистам министр финансов Максим Ермолович.





— Мы работаем над подготовкой проекта указа, который несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм для тех людей, которые используют транспорт непостоянно, — пояснил Максим Ермолович. — Мы будем вносить его на рассмотрение Правительства, обсуждать, а затем докладывать Главе государства.

При этом он добавил, что в целом речь идет о сохранении существующего порядка дорожного налога, однако с расширением льгот для отдельных категорий населения и периодичности уплаты, а также скидками для тех, кто готов оплачивать дорожный сбор на более длительный срок.

Максим Ермолович добавил, что Министерство финансов кроме того считает, что этот налог должен быть отвязан от техосмотра:

— Будет иная система контроля. Все это позволит производить нам уплату за тот период пользования дорожной инфраструктурой, который человек сам для себя определит исходя из интенсивности использования этой самой инфраструктуры.