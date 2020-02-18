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Министерство финансов подтвердило готовность отвязать уплату дорожного налога от техосмотра

18.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Об этом по итогам своего доклада Президенту рассказал журналистам министр финансов Максим Ермолович.

Министерство финансов подтвердило готовность отвязать уплату дорожного налога от техосмотра

— Мы работаем над подготовкой проекта указа, который несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм для тех людей, которые используют транспорт непостоянно, — пояснил Максим Ермолович. — Мы будем вносить его на рассмотрение Правительства, обсуждать, а затем докладывать Главе государства.

При этом он добавил, что в целом речь идет о сохранении существующего порядка дорожного налога, однако с расширением льгот для отдельных категорий населения и периодичности уплаты, а также скидками для тех, кто готов оплачивать дорожный сбор на более длительный срок.

Максим Ермолович добавил, что Министерство финансов кроме того считает, что этот налог должен быть отвязан от техосмотра:

— Будет иная система контроля. Все это позволит производить нам уплату за тот период пользования дорожной инфраструктурой, который человек сам для себя определит исходя из интенсивности использования этой самой инфраструктуры.

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Об этом по итогам своего доклада Президенту рассказал журналистам министр финансов Максим Ермолович. — Мы работаем над подготовкой проекта указа,...
 
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