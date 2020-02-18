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Овечкин просто выкинул соперника с площадки

18.02.2020 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в очередном матче регулярного чемпионата NHL со счетом 3:2. И хотя Александр Овечкин не забрасывает уже пятый матч подряд, в этот раз он запомнился своим силовым приемом.

Проведен он был против бывшего одноклубника Нейта Шмидта и выглядел очень эффектно: Шмидт после контакта с Александром улетел за борт на скамейку запасных.

Там защитнику помогли подняться, но всё обошлось без травм, и уже в следующей смене Овечкин и Шмидт перекинулись шутками, видимо, вспоминая тот эпизод.

 
 
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Потом они посмеялись с этого эпизода.
 
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