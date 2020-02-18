|
Овечкин просто выкинул соперника с площадки
Источник материала: Tut.by
«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в очередном матче регулярного чемпионата NHL со счетом 3:2. И хотя Александр Овечкин не забрасывает уже пятый матч подряд, в этот раз он запомнился своим силовым приемом.
Проведен он был против бывшего одноклубника Нейта Шмидта и выглядел очень эффектно: Шмидт после контакта с Александром улетел за борт на скамейку запасных.
Там защитнику помогли подняться, но всё обошлось без травм, и уже в следующей смене Овечкин и Шмидт перекинулись шутками, видимо, вспоминая тот эпизод.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потом они посмеялись с этого эпизода.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)