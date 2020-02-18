Овечкин просто выкинул соперника с площадки

Источник материала: Tut.by

«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в очередном матче регулярного чемпионата NHL со счетом 3:2. И хотя Александр Овечкин не забрасывает уже пятый матч подряд, в этот раз он запомнился своим силовым приемом.

Проведен он был против бывшего одноклубника Нейта Шмидта и выглядел очень эффектно: Шмидт после контакта с Александром улетел за борт на скамейку запасных.

back to your bench, nate pic.twitter.com/tC6xtT9QLc — Washington Capitals (@Capitals) February 17, 2020

Там защитнику помогли подняться, но всё обошлось без травм, и уже в следующей смене Овечкин и Шмидт перекинулись шутками, видимо, вспоминая тот эпизод.

Jokes after big hit pic.twitter.com/oIHy2zWqG9 — HockEye (@Hock_eye) February 18, 2020