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Plus для Tesla: Model S и Model X нарастили запас хода между зарядками
Источник материала: Tut.by
Tesla объявила об увеличении паспортной дальности хода на одной зарядке для своих флагманских моделей — литфбека Model S и кроссовера Model X.
Накануне в американском конфигураторе Tesla появились новые модификации Long Range Plus, предлагающие самый высокий запас хода за всю историю компании. Улучшенная Model S (от 79 990 долларов в США) теперь может проезжать без подзарядки 628 км по американской методике EPA — по сравнению с прежним вариантом Long Range (600 км) пробег увеличился на 4,6%. Соответственно у Model X Long Range Plus (от 84 990 долларов) паспортная дальность хода достигает 565 км — на 37 км больше, чем раньше.
Сама тяговая батарея емкостью 100 кВтч у топ-версий Tesla осталась неизменной — улучшение характеристик стало результатом оптимизации управляющего софта и повышения эффективности силовой установки в целом. Кроме того, для Model S в исполнении Long Range Plus доступны 19-дюймовые колесные диски нового дизайна.
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Tesla объявила об увеличении паспортной дальности хода на одной зарядке для своих флагманских моделей - литфбека Model S и кроссовера Model X.
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