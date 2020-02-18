Plus для Tesla: Model S и Model X нарастили запас хода между зарядками

Источник материала: Tut.by

Tesla объявила об увеличении паспортной дальности хода на одной зарядке для своих флагманских моделей — литфбека Model S и кроссовера Model X.





Накануне в американском конфигураторе Tesla появились новые модификации Long Range Plus, предлагающие самый высокий запас хода за всю историю компании. Улучшенная Model S (от 79 990 долларов в США) теперь может проезжать без подзарядки 628 км по американской методике EPA — по сравнению с прежним вариантом Long Range (600 км) пробег увеличился на 4,6%. Соответственно у Model X Long Range Plus (от 84 990 долларов) паспортная дальность хода достигает 565 км — на 37 км больше, чем раньше.

Сама тяговая батарея емкостью 100 кВтч у топ-версий Tesla осталась неизменной — улучшение характеристик стало результатом оптимизации управляющего софта и повышения эффективности силовой установки в целом. Кроме того, для Model S в исполнении Long Range Plus доступны 19-дюймовые колесные диски нового дизайна.

Как сообщает издание InsideEVs , уже в этом году на Model S и Model X может появиться новая батарея емкостью 120 кВтч, благодаря чему пробег электрокаров вырастет до 800 км!