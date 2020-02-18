Слово делегату VIII Съезда Федерации профсоюзов Беларуси, который пройдёт 28 февраля, Игорю Малюгину

Источник материала: Клiч Радзiмы

Прошлый год был очень ответственный для профсоюзного движения. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций предприятий и районов. В этом году отчетно-выборная кампания подходит к своему финалу и завершится 28 февраля VIII Съездом Федерации профсоюзов Беларуси.

Это масштабное и значимое событие в общественной жизни страны. Для участия в Съезде избраны 508 делегатов со всей республики — это представители от всех регионов и отраслей. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь. На Съезде будут подведены итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет и определены основные направления работы в будущем. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020-2025 гг.

Мы уже работаем с этим документом. И для меня важно, чтобы в нем были также отражены интересы и проблематика, актуальная для нашего района, в частности, привлечение и закрепление молодых специалистов в регионе, развитие системы профессионального обучения и переобучения кадров.

Работа, сделанная в предыдущие годы, как никогда показала силу профсоюзного движения страны. С нашей инициативы были приняты важные изменения в законодательных актах, которые улучшают уровень социальной защищенности трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов Беларуси наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса.

Тем не менее, сделать еще предстоит больше, чем уже сделано. И я уверен, что в следующие пять лет нам вместе удастся добиться реализации всех наших планов.

И. МАЛЮГИН,

председатель районного объединения профсоюзов.