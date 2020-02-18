|
Audi влетела в автобус на одном из проспектов Минска
Источник материала: Партизан
По предварительной информации, «Ауди» двигалась по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении улицы Шоссейной.
При осуществлении перестроения водитель совершил столкновение с автобусом «LAG», который двигался попутно в соседней полосе.
В результате ДТП водитель автомашины «Ауди» получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, «Ауди» двигалась по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении улицы Шоссейной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)