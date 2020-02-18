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Audi влетела в автобус на одном из проспектов Минска

18.02.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительной информации, «Ауди» двигалась по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении улицы Шоссейной.

При осуществлении перестроения водитель совершил столкновение с автобусом «LAG», который двигался попутно в соседней полосе.



 В результате ДТП водитель автомашины «Ауди» получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. 

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. 
 
 
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По предварительной информации, «Ауди» двигалась по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении улицы Шоссейной.
 
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