Под Минском выставили на аукцион изъятые участки с недостроенными домами. Что почем?

Источник материала: Tut.by

На аукцион уже не первый год выставляются участки, изъятые у бывших владельцев — наделы, выделявшиеся когда-то очередникам под индивидуальное строительство. Напомним, что земля изымается и выставляется на торги, если хозяева не уложились в сроки по строительству домов и их консервации. На аукцион, который пройдет 20 марта, предложено 14 лотов, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. REALTY.TUT.BY посмотрел, где и почем можно купить участок с незавершенным строительством в Минском районе.



Фото: rlt.by

В деревне Лесковка Боровлянский сельсовет предложил три участка (лот № 1,2,3 на карте ниже) по 15−16 соток со всеми коммуникациями — газом, электричеством и водопроводом. Степень готовности жилых строений — 12−30%. Начальная цена предмета аукциона — 62,5 — 70,6 тысячи рублей.



Фото: rlt.by

Лошанский сельсовет предложил один надел в деревне Бровки. Участок площадью 15 соток, есть электричество и газ. Жилой дом готов на 12%: залит свайный железобетонный фундамент площадью 136 квадратных метров. Стартовая цена — 25,7 тысячи рублей.



Участок в Бровках. Фото: rlt.by

Самохваловичский сельсовет выставил на торги пять участков: три в деревне Слобода (№ 7,8,9) и два в деревне Белица (№ 5,6). Площадь наделов по 14−16 соток, из коммуникаций — электричество и газ (не везде). Степень готовности домов — 6−30%. Начальная цена — 24−48,9 тысячи рублей.



Фото: rlt.by

На аукцион попали и два участка в агрогородке Хатежино. Их площадь 14−16 соток, без коммуникаций. Степень готовности строений — 12%. Начальная цена — 46−48 тысяч рублей.



Участки в Хатежино. Фото: rlt.by

Два участка в деревне Шершуны предложил Шершунский сельсовет. Наделы почти по 15 соток, из коммуникаций есть только электричество. Степень готовности жилых домов всего 6%. стартовая цена предложения — 7,8 -11 тысяч рублей.



Участки в деревне Шершуны. Фото: rlt.by

В деревне Мацки Юзуфовский сельсовет предложил участок в 15 соток со всей инженерной инфраструктурой. Степень готовности жилого дома — 82%, в состав входит: фундамент бетонный общей площадью 79 квадратных метров, бревенчатые стены, деревянные перекрытия, крыша из металлочерепицы, дощатые полы, деревянные окна, стеклопакеты и деревянные двери. Также на участке есть сарай, полностью достроенный. Стартовая цена предложения — 32,7 тысячи рублей.



Фото: rlt.by

Аукцион состоится 20 марта 2020 года в 10.00 по адресу: Минск, Чкалова, 5. Документы для участия в торгах нужно подать до 16 марта включительно.