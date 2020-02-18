Белорусские подростки стали чаще совершать кражи через мобильный банкинг

Источник материала: Ежедневник





Схема совершения кражи проста, главное для злоумышленника – получить в руки мобильный телефон другого человека.

В МВД подвели статистику. Оказалось, что если число «подростковых» краж за последние пять лет снизилось в два раза, то количество хищений с помощью компьютерных технологий, наоборот, выросло в 3,7 раза: с 38 в 2015 году до 144 в 2019. При этом 50 процентов ото всех инцидентов занимают кражи денег абонентов сотовой связи через мобильный банкинг, проинформировали в пресс-службе МВД.

В ведомстве рассказали, как недавно был задержан 15-летний учащийся столичного профлицея, который похитил сто рублей у знакомой, с которой он познакомился в одной из соцсетей. Во время встречи молодой человек «вспомнил», что обещал позвонить маме, а деньги на балансе телефона закончились. Дама любезно предложила свой гаджет.

Однако домой парень звонить не собирался. Получив доступ к чужому мобильному устройству, активировал предоставляемую оператором сотовой связи услугу мобильного банкинга. Она позволяет осуществить платежные операции с лицевого счета абонента и получить лимитированный микрозайм. Спустя некоторое время девушка поняла, что стала жертвой обманщика и обратилась в милицию. По предварительной информации, такой «фокус» парень проворачивал на свиданиях уже не один раз.

Сумма, поступившая хозяину гаджета, обычно в несколько касаний переводится на абонентские номера или банковские счета злоумышленника. Туда же могут уйти и средства с баланса мобильного телефона. Все это занимает буквально пару минут. Ничего не подозревающие жертвы остаются без денег. Они вынуждены погашать микрозайм вместе с процентами и вносить абонентскую плату за использование мобильного банкинга.

«Молодые люди должны понимать, что, завладевая чужими средствами с помощью приложения «V-банкинг» или снимая пусть даже небольшие суммы с найденной карточки, они совершают преступление», – предупредили в МВД.

В ведомстве напомнили, что статьей 212 Уголовного кодекса за это преступление предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на 15 лет.

Чтобы не стать жертвой подобного злодеяния: не давайте в руки свой телефон или сим-карту незнакомым или малознакомым людям. Если же вы очень хотите помочь человеку, который обратился с просьбой воспользоваться вашим телефоном, наберите сами нужный номер и только тогда передавайте гаджет в чужие руки. После этого обязательно контролируйте все действия, которые производятся с устройством.