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И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак

18.02.2020 11:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. У берегов Ирландии обнаружили корабль-призрак. 77-метровое судно заметили у графства Корк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак

На борту не обнаружили ни одного пассажира или участника экипажа. Прибывшие на место экологи не нашли никаких признаков загрязнения воды от корабля.   

И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак

Уже известно, что судно было построено в 1976 году. В последний раз его видели около полугода назад в районе Африки, а осенью 2018 года – неподалеку от Бермудских островов. Тогда предполагалось, что экипаж спасли, а само судно стало неисправным.   

И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак

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Новости мира. У берегов Ирландии обнаружили корабль-призрак. 77-метровое судно заметили у графства Корк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    На борту...
 
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