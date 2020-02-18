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Стартовала регистрация на Минский полумарафон–2020

18.02.2020 11:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стартовал приём заявок на участие в Минском полумарафоне – 2020. Масштабное спортивное мероприятие проводится в столице Беларуси с 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала регистрация на Минский полумарафон–2020

В 2019-м Минский полумарафон собрал рекордные 40 тыс. участников из 68 стран мира. Турнир получил серебряный лейбл, а призовой фонд вырос до 60 тыс. долларов.

Стартовала регистрация на Минский полумарафон–2020

Уже представлен и новый логотип самого массового забега страны. Так что приверженцам здорового образа жизни пора начинать активную подготовку к полумарафону. 

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Новости Беларуси. Стартовал приём заявок на участие в Минском полумарафоне – 2020. Масштабное спортивное мероприятие проводится в столице Беларуси с 2013...
 
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