Артур Смольянинов приедет в Минск, чтобы презентовать фильм «Калашников». Вход бесплатный

Источник материала: Tut.by

Минчан приглашают на творческую встречу с российским актером Артуром Смольяниновым. Она состоится 21 февраля в 17.30 в кинотеатре VOKA Cinema by Silver Screen в Dana Mall. На мероприятии можно будет пообщаться с артистом, задать вопросы, а после посмотреть фильм «Калашников» . Вход свободный, но по предварительной регистрации.



Артур Смольянинов (справа). Фото: кадр из фильма «Калашников»

Фильм «Калашников», презентовать который и приедет в Минск российский актер, — биографическая драма об изобретателе АК-47 Михаиле Калашникове. Смольянинов исполнил в картине одну из главных ролей. Создатели ленты говорят, что все знают фамилию Калашникова, но не все в курсе, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие, которое до сих пор остается самым распространенным в мире.

Вход на встречу и специальный показ фильма свободный, однако количество мест ограничено. Чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля VOKA Smartfilm, в рамках которого и состоится творческая встреча.

Встреча с Артуром Смольяниновым и показ «Калашникова» Когда: 21 февраля, 17.30

Где: кинотеатр VOKA Cinema by Silver Screen

Сколько: бесплатно, по регистрации К слову, фильм «Калашников» в прокате с 20 февраля Купить билет

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