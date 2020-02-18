|
Артур Смольянинов приедет в Минск, чтобы презентовать фильм «Калашников». Вход бесплатный
Источник материала: Tut.by
Минчан приглашают на
Фильм «Калашников», презентовать который и приедет в Минск российский актер, — биографическая драма об изобретателе АК-47 Михаиле Калашникове. Смольянинов исполнил в картине одну из главных ролей. Создатели ленты говорят, что все знают фамилию Калашникова, но не все в курсе, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие, которое до сих пор остается самым распространенным в мире.
Вход на встречу и специальный показ фильма свободный, однако количество мест ограничено. Чтобы попасть на мероприятие, нужно
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчан приглашают на творческую встречу с российским актером Артуром Смольяниновым. Она состоится 21 февраля в 17.30 в кинотеатре VOKA Cinema by Silver Screen в Dana Mall. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)