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Артур Смольянинов приедет в Минск, чтобы презентовать фильм «Калашников». Вход бесплатный

18.02.2020 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчан приглашают на творческую встречу с российским актером Артуром Смольяниновым. Она состоится 21 февраля в 17.30 в кинотеатре VOKA Cinema by Silver Screen в Dana Mall. На мероприятии можно будет пообщаться с артистом, задать вопросы, а после посмотреть фильм «Калашников». Вход свободный, но по предварительной регистрации.


Артур Смольянинов (справа). Фото: кадр из фильма «Калашников»

Фильм «Калашников», презентовать который и приедет в Минск российский актер, — биографическая драма об изобретателе АК-47 Михаиле Калашникове. Смольянинов исполнил в картине одну из главных ролей. Создатели ленты говорят, что все знают фамилию Калашникова, но не все в курсе, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие, которое до сих пор остается самым распространенным в мире.

Вход на встречу и специальный показ фильма свободный, однако количество мест ограничено. Чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля VOKA Smartfilm, в рамках которого и состоится творческая встреча.

Встреча с Артуром Смольяниновым и показ «Калашникова»

Когда: 21 февраля, 17.30
Где: кинотеатр VOKA Cinema by Silver Screen
Сколько: бесплатно, по регистрации

К слову, фильм «Калашников» в прокате с 20 февраля

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Теги: Минск
 
 
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Минчан приглашают на творческую встречу с российским актером Артуром Смольяниновым. Она состоится 21 февраля в 17.30 в кинотеатре VOKA Cinema by Silver Screen в Dana Mall. На...
 
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