Если вы еще не смотрите ЧМ по биатлону, то после этих историй точно начнете. Там кипят страсти

Источник материала: Tut.by

Чемпионат мира по биатлону 2020 в самом разгаре. Причем в Антхольце не только разыгрываются комплекты наград, но и кипят нешуточные итальянские страсти. Тут и обвинения в предательстве, и буллинг за ошибки прошлого, и вероятность судебных исков. Почему нынешний ЧМ легко может отвоевать аудиторию даже у мыльных опер и экшн-фильмов — рассказывает журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.

Виттоцци vs Вирер



Фото из инстаграма Лизы Виттоцци

Первый звоночек о том, что этот чемпионат мира точно не станет монотонным и скучным, прилетел еще до его старта. Между собой зарубились две итальянские красотки.

Коротко напомним суть конфликта: Лиза Виттоции упрекнула Доротею Вирер в том, что годом ранее та по состоянию здоровья отказалась бежать эстафету на чемпионате мира 2019, но уже на следующий день выиграла масс-старт (а чуть позже — увела из-под носа у Виттоцци и Кубок мира).

Лиза зачем-то решила вспомнить старые обиды именно перед домашним миром и честно призналась, что они с Доротеей никакие не подруги. Сложно сказать, почему бурлящий котел внутри Виттоцци выплеснулся наружу перед главным стартом сезона (уж не с целью ли расшатать нервы фаворитки ЧМ Доро?)



Источник: vk.com/belarusbiathlon, Денис Костюченко

Впрочем, Вирер сухо назвала претензии Виттоцци откровенной чепухой и в открытую полемику вступать не стала. В конце концов, девушкам еще предстояло вместе бежать командные гонки.

С первой из них итальянки, кстати, успешно справились . В смешанной эстафете Вирер, Виттоцци, Хофер и Виндиш отпраздновали серебро домашнего мира и счастливые вместе позировали фотографам. А уже в воскресенье Доротея провела, пожалуй, лучшую личную гонку в карьере — всего с одним промахом она уверенно выиграла пасьют .



Фото из инстаграма Доротеи Вирер

У Виттоцци в запасе еще два личных старта, чтобы взять реванш у Доро. Впрочем, у девушек будет еще и совместный шанс побороться за награды в женской эстафете. Если, конечно, со здоровьем в этот раз у всех будет порядок.

Фуркад VS Резцова

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова по просьбе журналистов пыталась найти причины неудач российских спортсменов, но зачем-то на свою голову переключилась на успехи соперников.

— Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое — норвежцы, — заявила россиянка. — Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прет, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи.



Источник: instagram.com/_martinfourcade_/

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад оперативно отреагировал на слова Резцовой в своем Твиттере:

— Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это произошло.

В ответ на реплику француза 55-летняя Резцова заявила, что Мартен ее обидел. А еще подчеркнула, что ему никогда не достигнуть того, чего достигла россиянка (Анфиса Резцова — двукратная чемпионка Олимпиады по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках).

Впрочем, душевное равновесие Фуркада эти слова, кажется, не нарушили. Француз сохранил хладнокровие и закруглил спор, отметив, что обсудит с адвокатом возможность подачи иска против Резцовой.

— Я никогда не принимал допинг, и у меня никогда не было терапевтических исключений, — подчеркнул Мартен.



Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Резцова заверила, что не боится действий француза.

А его, кстати, публично поддержали медийные лица российского спорта, в том числе четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев:

— У нас были разные моменты с Мартеном Фуркадом. Но мы сохраняли и сохраняем колоссальное уважение друг к другу. Я с ним общаюсь и отдаю должное его остроумию, чувству юмора и умению называть вещи своими именами, — заявил Губерниев.

Биатлонные топы vs Логинов

В 2015 году россиянин Александр Логинов был дисквалифицирован за использование допинга. Российский биатлонист принимал запрещенный препарат ЭПО.

Он вернулся в биатлонную элиту в 2016 году, но с тех пор топы Кубка мира настороженно относятся к результатам Логинова и не упускают возможности припомнить ему старые грехи.



Источник: instagram.com/biathlonnews2019 20 /

Первый публичный выпад в адрес Александра случился на чемпионате мира 2017, когда на церемонии награждения по итогам эстафеты Мартен Фуркад отказался пожать россиянину руку.

Комментатор Дмитрий Губерниев тогда во всеуслышание обозвал француза свиньей. Правда, вскоре Фуркад и Логинов помирились, а конфликт замяли.

Но на чемпионате мира 2020 Александр снова попал под обстрел. Россиянин выиграл золото в спринте, оставив все того же Фуркада лишь с бронзой, а норвежцев братьев Бё — и вовсе у подножья пьедестала на четвертом и пятом местах соответственно. Позже Логинов дополнил личную коллекцию еще и бронзой пасьюта.

Топы Кубка мира тут же напряглись и высказали недоверие, что Логинов, не блиставший на дистанции в первой половине сезона, так мощно выступает на чемпионате мира.



Источник: instagram.com/p/B8qBfjql_HK/

— На фоне всего, что мы знаем, и слабой скорости в этом сезоне победа Логинова выглядит немного странно, — заявил после спринта Йоханнес Бё.

— Трудно быть четвертым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг. По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется, — поддержал брата Тарьей.

— Я очень горжусь Йоханнесом и Тарьеем, — подключился Фуркад. — Я долго чувствовал себя одиноким, когда говорил о Логинове. Я был действительно доволен, когда услышал, что они сказали по этому поводу. Я знаю, что они чувствуют и что думают. И я никогда не сомневался в них.

Важно отметить, что гнев соперников вызван не только нелюбовью к Логинову. Тут, скорее, дело в недоверии к российской команде в целом. За пару часов до золотого спринта Александра стало известно о нарушении антидопинговых правил другим россиянином — Евгением Устюговым.

Он был в составе золотой олимпийской эстафеты Сочи, которую из-за вскрывшихся нарушений уже лишили награды. Так что братья Бё, Бьорндален и многострадальный Свендсен с опозданием в шесть лет получат бронзу Игр-2014.



Reuters

Вряд ли норвежцы испытали большое счастье от этой новости, ведь все эмоции и личные трагедии отзвенели сразу после финиша в Сочи. А Эмилю Хегле и вовсе годами приходилось мириться со статусом главного неудачника Олимпиады. Так что теперь радость от запоздалой медали можно назвать разве что утешительной.

На текущем чемпионате мира Александру Логинову однозначно придется сражаться и отбиваться за себя и за того парня. На вопрос журналистов, почему окружающие должны верить ему, Логинов с юмором ответил :

— Что касается доверия, мы [с женой], наконец, сумели расширить свою жилплощадь, поэтому я с удовольствием готов принять любого спортсмена у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной — жена не поймёт.

Кстати, Йоханнес Бё уже согласился на чаепитие у Логинова дома.

Но что будет в следующей серии? Не переключайтесь!