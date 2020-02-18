В Индии замечен «сверхскорострельный» швейцарский пистолет-пулемет

Источник материала: Tut.by

В Twitter-профиле Unknowncommando (@jaywankhadejrw) появилось фото сотрудника индийской полиции, вооруженного нечасто встречающимся швейцарским пистолетом-пулеметом MP9 Brugger & Thomet. Это одна из самых современных моделей ПП в мире, отличающаяся сочетанием точности, скорострельности и компактности.

Brugger and Thomet MP9 Machine Pistol with Zeiss Red Dot Sight #IndianArmy pic.twitter.com/85yKW9hyZx — Unknowncommando (@jaywankhadejrw) February 12, 2020

На оружии установлен прицел Zeiss Red Dot и отсутствует прибор бесшумной и беспламенной стрельбы (что необычно — как правило, на эту модель ставится глушитель, зачастую он даже поставляется в комплекте).

MP-9 стал развитием неплохого, но не снискавшего коммерческого успеха австрийского пистолета-пулемета Steyr TMP. Швейцарцы выкупили права на его производство, усовершенствовали и сумели занять нишу на рынке. Компактный MP-9 лишь немного превосходит по размерам автоматические пистолеты и при этом является полноценным ПП, позволяющим вести точный огонь с двух рук.

Скорострельность оружия составляет от 900 до 1100 выстрелов — это очень много. Иногда ПП называют «сверхскорострельным», хотя, в общем, это не совсем так — с такой же скоростью стрелял знаменитый ППШ.

Учитывая темп стрельбы, логично было бы предположить, что автоматика MP-9 работает по принципу свободного затвора, но это не так — в оружии применена схема использования энергии отдачи при коротком ходе ствола с его жестким запиранием в момент выстрела. В результате отдача при стрельбе уменьшается, а кучность, невзирая на высокую скорострельность, растет. Интересно, что ствол запирается поворотом вокруг продольной оси — это решение применяется весьма редко.

Благодаря малым размерам и массе вкупе с высокой точностью стрельбы MP9 Brugger & Thomet пользуется популярностью у спецподразделений разных стран.