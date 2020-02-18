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В Индии замечен «сверхскорострельный» швейцарский пистолет-пулемет
Источник материала: Tut.by
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На оружии установлен прицел Zeiss Red Dot и отсутствует прибор бесшумной и беспламенной стрельбы (что необычно — как правило, на эту модель ставится глушитель, зачастую он даже поставляется в комплекте).
MP-9 стал развитием неплохого, но не снискавшего коммерческого успеха австрийского пистолета-пулемета Steyr TMP. Швейцарцы выкупили права на его производство, усовершенствовали и сумели занять нишу на рынке. Компактный MP-9 лишь немного превосходит по размерам автоматические пистолеты и при этом является полноценным ПП, позволяющим вести точный огонь с двух рук.
Скорострельность оружия составляет от 900 до 1100 выстрелов — это очень много. Иногда ПП называют «сверхскорострельным», хотя, в общем, это не совсем так — с такой же скоростью стрелял знаменитый ППШ.
Учитывая темп стрельбы, логично было бы предположить, что автоматика MP-9 работает по принципу свободного затвора, но это не так — в оружии применена схема использования энергии отдачи при коротком ходе ствола с его жестким запиранием в момент выстрела. В результате отдача при стрельбе уменьшается, а кучность, невзирая на высокую скорострельность, растет. Интересно, что ствол запирается поворотом вокруг продольной оси — это решение применяется весьма редко.
Благодаря малым размерам и массе вкупе с высокой точностью стрельбы MP9 Brugger & Thomet пользуется популярностью у спецподразделений разных стран.
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Оружие славится высокой точностью и компактностью.
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