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Европа выделила 1 млрд евро на восстановление Албании после землетрясения

18.02.2020 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Албании. Более миллиарда евро собрали на донорской конференции в Брюсселе для пострадавшей от землетрясения Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа выделила 1 млрд евро на восстановление Албании после землетрясения

Средства на восстановление республики выделили страны-участницы Европейского союза, государства Западных Балкан, а также международные организации.

Европа выделила 1 млрд евро на восстановление Албании после землетрясения

Мощный природный катаклизм потряс Албанию в ноябре 2019 года, нанеся огромный ущерб. Около 83 тысяч зданий оказались повреждены. Из них 11 тысяч были полностью разрушены. Погибли около полусотни граждан. 

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Новости Албании. Более миллиарда евро собрали на донорской конференции в Брюсселе для пострадавшей от землетрясения Албании, сообщили в программе Новости «24...
 
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