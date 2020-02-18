﻿ В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы

18.02.2020 11:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Греции. Афины бастуют: в городе объявлена 24-часовая стачка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы

На работу 18 февраля не выйдут сотрудники общественного транспорта. Остановится метро, автобусы, троллейбусы и трамваи. Также к забастовке присоединятся моряки. Порт Пирей будет закрыт.

В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы

Из-за отсутствия общественного транспорта в городе ожидаются многокилометровые пробки, поскольку граждане будут вынуждены пересесть на автомобили. Также в Афинах сегодня пройдут многочисленные митинги и протестные акции.

В Афинах 24-часовая стачка. Люди бастуют против пенсионной реформы

Таким образом граждане высказывают недовольство пенсионной реформой, в результате которой работники потеряли от 20 до 60 % выплат. Греки требуют вернуть им полный объем пенсий, а также снизить возраст выхода на заслуженный отдых, который сейчас составляет 67 лет как для мужчин, так и для женщин.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Греции. Афины бастуют: в городе объявлена 24-часовая стачка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На работу 18 февраля не выйдут сотрудники...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии замечен «сверхскорострельный» швейцарский пистолет-пулемет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика