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На разработки и исследования в 2020 году из инновационного фонда выделят Br82,7 млн

18.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство определило объемы финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2020 года №93 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На разработки и исследования в 2020 году из инновационного фонда выделят Br82,7 млн

Общая сумма средств республиканского централизованного инновационного фонда составила Br82,7 млн.

В перечень распорядителей средств, направляемых на создание новой продукции и технологий, включены Национальная академия наук (Br45,1 млн), Министерство промышленности (Br13,75 млн), Министерство здравоохранения (Br8,3 млн), Государственный комитет по стандартизации (Br3,1), Министерство архитектуры и строительства (Br2,6 млн), Министерство образования (Br1,5 млн), Министерство обороны (Br3,2 млн) и др.

 
 
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  Правительство определило объемы финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2020 году. Соответствующее...
 
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