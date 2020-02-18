На разработки и исследования в 2020 году из инновационного фонда выделят Br82,7 млн

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Правительство определило объемы финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2020 года №93 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Общая сумма средств республиканского централизованного инновационного фонда составила Br82,7 млн.

В перечень распорядителей средств, направляемых на создание новой продукции и технологий, включены Национальная академия наук (Br45,1 млн), Министерство промышленности (Br13,75 млн), Министерство здравоохранения (Br8,3 млн), Государственный комитет по стандартизации (Br3,1), Министерство архитектуры и строительства (Br2,6 млн), Министерство образования (Br1,5 млн), Министерство обороны (Br3,2 млн) и др.