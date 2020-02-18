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Минсвязи выпустит конверт с маркой «Лида — культурная столица Беларуси»
18.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство связи и информатизации 19 февраля выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой «Лида — культурная столица Беларуси 2020 года», сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП «Белпочта».
На конверте изображены костел Воздвижения Святого Креста, церковь в честь Всех Святых, Лидский замок, памятник Гедимину, герб Лиды. На марке — въездной знак. Художник конверта и спецштемпеля — Татьяна Дольская, дизайн разработала Елена Медведь. Тираж конверта составит 20 тыс.
Номинал марки А соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.
Специальное памятное гашение пройдет 21 февраля в отделении почтовой связи №11 Лиды.
Лида — культурный и промышленный центр страны, второй по величине город Гродненской области. Датой основания считается 1323 год. Визитной карточкой является Лидский замок, памятник оборонительного зодчества XIV века. В 2020 году город объявлен культурной столицей Беларуси.
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Министерство связи и информатизации 19 февраля выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой «Лида — культурная столица Беларуси 2020 года», сообщили БЕЛТА в...
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