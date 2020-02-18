Минсвязи выпустит конверт с маркой «Лида — культурная столица Беларуси»

Источник материала: Вороновская газета





Министерство связи и информатизации 19 февраля выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой «Лида — культурная столица Беларуси 2020 года», сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП «Белпочта».

На конверте изображены костел Воздвижения Святого Креста, церковь в честь Всех Святых, Лидский замок, памятник Гедимину, герб Лиды. На марке — въездной знак. Художник конверта и спецштемпеля — Татьяна Дольская, дизайн разработала Елена Медведь. Тираж конверта составит 20 тыс.

Номинал марки А соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Специальное памятное гашение пройдет 21 февраля в отделении почтовой связи №11 Лиды.

Лида — культурный и промышленный центр страны, второй по величине город Гродненской области. Датой основания считается 1323 год. Визитной карточкой является Лидский замок, памятник оборонительного зодчества XIV века. В 2020 году город объявлен культурной столицей Беларуси.

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