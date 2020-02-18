Источник материала: Виртуальный Брест

Водители обратили внимание, что сегодня, 18 февраля 2020 года выезд по 28-го Июля на Московскую и Пионерскую был значительно затруднён. Всё из-за ДТП, которое произошло у самого перекрёстка.





Столкнулись сразу несколько автомобилей, один из которых - такси. Образовался классический "паровозик". Так происходит, когда первый резко тормозит на мигающий зелёный, а водители сзади не ожидают такого. Хотя, нужна видеозапись с камеры, чтобы точно понять, как всё было.















