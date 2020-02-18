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Утром на выезде из Ковалёво по 28-го Июля образовалась "пробка". И вот почему...

18.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Водители обратили внимание, что сегодня, 18 февраля 2020 года выезд по 28-го Июля на Московскую и Пионерскую был значительно затруднён. Всё из-за ДТП, которое произошло у самого перекрёстка.

Утром на выезде из Ковалёво по 28-го Июля образовалась "пробка". И вот почему...

Столкнулись сразу несколько автомобилей, один из которых - такси. Образовался классический "паровозик". Так происходит, когда первый резко тормозит на мигающий зелёный, а водители сзади не ожидают такого. Хотя, нужна видеозапись с камеры, чтобы точно понять, как всё было.

Утром на выезде из Ковалёво по 28-го Июля образовалась "пробка". И вот почему...

Утром на выезде из Ковалёво по 28-го Июля образовалась "пробка". И вот почему...

Утром на выезде из Ковалёво по 28-го Июля образовалась "пробка". И вот почему...

Утром на выезде из Ковалёво по 28-го Июля образовалась "пробка". И вот почему...

 
 
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  Водители обратили внимание, что сегодня, 18 февраля 2020 года выезд по 28-го Июля на Московскую и Пионерскую был значительно затруднён. Всё из-за ДТП, которое...
 
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