|
Утром на выезде из Ковалёво по 28-го Июля образовалась "пробка". И вот почему...
18.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Водители обратили внимание, что сегодня, 18 февраля 2020 года выезд по 28-го Июля на Московскую и Пионерскую был значительно затруднён. Всё из-за ДТП, которое произошло у самого перекрёстка.
Столкнулись сразу несколько автомобилей, один из которых - такси. Образовался классический "паровозик". Так происходит, когда первый резко тормозит на мигающий зелёный, а водители сзади не ожидают такого. Хотя, нужна видеозапись с камеры, чтобы точно понять, как всё было.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by