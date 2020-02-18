«Псины» и «проститутки». Как хайпует отец Димитрий Смирнов

Источник материала: Аргументы и факты

Димитрий Николаевич Смирнов, более известный как протоиерей Димитрий Смирнов, отметился новым громким заявлением. На сей раз оно было посвящено институту семьи и брака, а также взаимоотношениям полов.

«Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак»

Выступая на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO», священнослужитель раскритиковал женщин, состоящих в так называемом «гражданском браке»: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает... Те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда».

Эксперты отмечают, что количество граждан, готовых официально зарегистрировать семейные отношения, ощутимо снижается с начала XXI века. Это связывают с общим кризисом современной формы брака, еще ярче проявившимся в западных странах, где регистрация брака заменяется совместным проживанием, которое признается государством как более упрощенная система отношений.

Если протоиерей Смирнов рассчитывал своими словами вызвать широкую дискуссию, то своей цели он, несомненно, добился.

«Глаголом жечь сердца людей»

«На мой взгляд, это не просто некорректное высказывание представителя православной церкви. Мне кажется, ситуация, особенно на Кавказе, когда неузаконенное многоженство существует на основании религиозных норм, осложнит и так тяжелое бесправное положение женщин, которые вынуждены были согласиться стать второй-третьей женой, — заявила „Интерфаксу“ зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора. — Решение не регистрировать свой брак не умаляет уважительного отношения, любви друг к другу двоих взрослых людей, не отменяет их договоренностей по отношению к имущественным взаимоотношениям друг с другом и не лишает возможностей их детей на поддержку каждого из родителей».

Адвокат из Владивостока Максим Чихунов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить высказывания священнослужителя. На своей странице в Facebook Чихунов написал: «Подано мною заявление о привлечении протоиерея Дмитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по ст. "Клевета", а также ст. "Оскорбление" (КоАП). Т. к. он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по ст. "Занятие проституцией"».

Поддержал Димитрия Смирнова журналист Владимир Соловьев, написавший в своем Тelegam-канале: «Нельзя не признать, что его слова ранят и обижают многих. Как посмел священник... Посмел. И посмеет еще не раз. И будет глаголом жечь сердца людей... Если вы атеисты или люди не воцерковленные, то какое вам дело до мнения старого священника?»

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии РИА Новости заметил, что отец Димитрий привлек внимание к гражданским бракам «в свойственной ему образной манере»: «Таким, может быть, излишне острым сравнением пытается их защитить, чтобы они не становились жертвами безнравственных мужчин, способных унижать и использовать».

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В беседе с проектом «Подъем» Смирнов заявил, что не собирается брать свои слова назад: «Проститутка — абсолютно литературное слово. И я нарочно использовал именно его. Я мог сказать грубо, я вырос в бараке. Так что я могу выбрать такое слово, что ушки скрутятся всухую и завянут... Я говорю не о них персонально, а о явлении. Потому что мне их жалко. Потому что их бросают через три-пять лет, с ними обращаются как с мусором. И женщинам приходится эту мерзость терпеть. Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар. Кому не нравится, пусть подаёт на меня в суд. Посудимся. Я докажу с аргументами в руках. Я называю вещи своими именами. Может, хоть какая-то часть задумается. А если я буду сопли жевать, они прислушиваться не будут. Да, я приношу этим скорбь, но на это и рассчитано. Потому что раз ребёнок не понимает ласку, значит, надо ему немножко с любовью по попочке наподдать. Тогда до него дойдёт: не через ум, так через попочку».

Кто такой отец Димитрий Смирнов?

68-летний Димитрий Смирнов родился в Москве. По его собственным утверждениям, прадедушкой был «расстрелянный священник», дедушкой — «белый офицер». Это не помешало самому Димитрию закончить столичную физико-математическую школу № 42, а затем художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института.

В 1978 году Смирнов поступает в Московскую духовную семинарию, а после окончания — в Московскую духовную академию. Духовную карьеру он начал в качестве священника храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. С 2001 года отец Димитрий Смирнов являлся председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями.

В 2013 году священник стал председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сменив на этом посту, патриарха Кирилла. Сам отец Димитрий женат, имеет дочь.

Эпатаж можно считать основным способом, который использует священник для продвижения своих взглядов в обществе.

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Например, в 2015 году на слушания в Общественной палате он заявил: «Если сравнить, что сделала советская власть с нашим народом, и деяния Гитлера, то Гитлер отдыхает. Его усилия по уничтожению нашего народа вдвое отстают от наших отечественных, поменявших своё сознание людей, которые живут до сих пор».

«Владимир Ильич Ленин принудил всё сообщество медицинское принять аборт как такое не только приемлемое, но и желательное явление. И с тех пор мы впереди планеты всей. Для сравнения, в Америке аборт был разрешен только в 1972 году. То есть 50 лет форы. За это время были уничтожены десятки миллионов людей», — такое мнение озвучил священник.

В 2010 году в интервью православной газете «Вечный Зов» Смирнов так говорил о том, что, по его мнению, нужно сделать с телом Владимира Ленина: «Я против перезахоронения. Его надо куда-нибудь на Луну забросить... Истолочь надо и развеять где-нибудь над вулканом... Эта псина не должна своим тлетворным запахом отравлять Святую Русь».

В интервью изданию «Lenta.ru» в 2015 году священник заявил: «Последовательный атеист должен покончить самоубийством. Потому что нет смысла „жить, учиться и бороться“, если после смерти только лопух вырастет. Уж лучше сразу в гроб. Но этого же нет? Значит, атеисты это не настоящие. Боятся чего-то».

В 2019 году на II Гиппократовском медицинском форуме «Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребёнка: новые технологии и медицинская этика» Смирнов сказал: «Нам нужно выбрать между христианством и фашизмом... Даже если кто-то не в курсе дела, над нами есть Бог. И если Он сказал, что „за каждое слово праздное будешь держать ответ“, тем более за убийство собственного ребёнка, про которого Достоевский говорил, что слеза невинного младенца стоит дороже всего мира. Безжалостно, с улыбкой, с удовлетворением убивают собственных детей. Да когда же вы остановитесь? Массовое убийство русскими людьми русских детей — страшнее Холокоста».

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«Жен бесплатных не бывает...»

Практически каждый раз представители Русской Православной церкви считают нужным подчеркнуть, что высказывания отца Димитрия являются его личным мнением.

Гражданский брак изначально — это форма регистрации брака государством без участия церкви. В России такая форма была закреплена законодательно после революции 1917 года, придя на смену обязательному освящению семейных уз священнослужителями. Однако в настоящее время под «гражданским браком» подразумевают сожительство мужчины и женщины без оформления этого союза официально.

Следует обратить внимание, что с точки зрения церкви брак, зарегистрированный только государством, перед Богом остается «блудом». Соответственно, свое недовольство неправильным сосуществованием мужчин и женщин отец Димитрий мог распространить и на тех, кто с точки зрения государства состоит в законном браке.