В Лиде на переходе такси сбило пешехода

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса автомобиля в Лиде, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Наезд произошел 17 февраля, около 06.30. Установлено, что 35-летний водитель Volkswagen (такси) ехал по улице Советской в сторону улицы Свердлова и сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу.