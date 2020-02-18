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В Лиде на переходе такси сбило пешехода
Источник материала: Tut.by
Пешеход попал под колеса автомобиля в Лиде,
Наезд произошел 17 февраля, около 06.30. Установлено, что 35-летний водитель Volkswagen (такси) ехал по улице Советской в сторону улицы Свердлова и сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу.
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