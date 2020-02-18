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На этой неделе в Могилеве будут искать работников на тысячу вакансий
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на этой неделе проходят ярмарки вакансий,
19 февраля, в среду, работу будут предлагать тем, кто прошел обучение по направлению службы занятости. В этот же день после ярмарки вакансий для всех желающих пройдет тренинг о профессиональном самоопределении.
В четверг, 20 февраля, 10 организаций города предоставят вакансии для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. На этот же день запланирован тренинг, который поможет физически ослабленным людям адаптироваться к трудовой деятельности.
В пятницу ярмарка вакансий будет организована для людей в возрасте 50+ и пенсионеров. Для них тоже пройдет тематический тренинг.
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В разные дни пройдут ярмарки вакансий для разных категорий соискателей.
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