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На этой неделе в Могилеве будут искать работников на тысячу вакансий

18.02.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на этой неделе проходят ярмарки вакансий, сообщает Mogilevnews.by. В них примут участие около 100 организаций, который предложат порядка тысячи вакансий.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

19 февраля, в среду, работу будут предлагать тем, кто прошел обучение по направлению службы занятости. В этот же день после ярмарки вакансий для всех желающих пройдет тренинг о профессиональном самоопределении.

В четверг, 20 февраля, 10 организаций города предоставят вакансии для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. На этот же день запланирован тренинг, который поможет физически ослабленным людям адаптироваться к трудовой деятельности.

В пятницу ярмарка вакансий будет организована для людей в возрасте 50+ и пенсионеров. Для них тоже пройдет тематический тренинг.

Все ярмарки проходят с 11.00 до 12.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома на улице Космонавтов, 17.

 
Теги: Могилев
 
 
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В разные дни пройдут ярмарки вакансий для разных категорий соискателей.
 
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