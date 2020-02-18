Источник материала: Пинский Вестник

Юноши и девушки, увелеченные театром, собрались в актовом зале средней школы №14 для гала-представления мини-постановок, победивших в ежегодном городском фестивале ученических театральных коллективов на иностранном языке «Mozaika-2020».







Талантливые, оригинальные, неподражаемые ученики школ и гимназий города представили спектакли по мотивам классических произведений иностранных авторов на языке оригиналов. У каждого, конечно же, было свое особое видение.



СШ

№16 - «Разбойник Хотценплотц»



В нынешнем учебном году в фестивале приняли участие театральные коллективы шестнадцати учреждений образования города. Юные актеры показали хороший уровень владения английским и немецким языками, продемонстрировали свое сценическое мастерство.







гимназия №2 - «Пурпурное платье»



Учитывались художественная ценность, соответствие замысла произведения его сценическому воплощению, проявление творческого начала при исполнении инсценированного произведения, выразительность языка, правильность произношения, доступность языкового материала, уровень владения иностранным языком, учет фактора возрастных особенностей, интересов, культурологический аспект выступления (сценический вид, передача литературного образа произведения). И уже исходя из данных критериев выбирались лучшие постановки.



СШ №3 - «Рождественская песнь в прозе»



Таким образом, в призерах оказались восемь театральных коллективов. Третье место разделили средние школы №10 (постановка «Призрак Оперы»), №16 («Разбойник Хотценплотц»), №18 («Рождественская песня») и №3 («Рождественская песнь в прозе»).



СШ №9 - «Суд на Шекспиром»





«Серебро» досталось гимназии №2 («Пурпурное платье») и средней школе №9 («Суд на Шекспиром»).



СШ

№1 - «Оливер Твист»



Победителями фестиваля стали средняя школа №1 с постановкой «Оливер Твист» и гимназия №3 - «Пигмалион».







С каждым годом творческие способности юных пинчан удивляют все больше, ребята развивают свое актерское мастерство, чтобы покорить не только зрителя, но и строгое жюри. Юные артисты и режиссеры смело воплощают на сцене любые свои идеи, они всегда готовы к экспериментам. Результат их работы радует зрителей хорошо поставленной речью, интересными декорациями, яркими костюмами. Участие в постановках дает ребятам возможность проверить свое владение иностранным языком, а также приобщает их к другой культуре, воспитывает уважение к ней и к ее литературному наследию.



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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