Спал на помойке, пил, клянчил копейки. Как закончил жизнь слуга Гитлера

Источник материала: Аргументы и факты

Этого старика знал весь район. Грязный, обрюзгший, потерявший человеческий облик, со слипшимися сосульками седых волос, дед никогда не «просыхал». Будучи пьяным уже в семь утра, он отнюдь не трезвел к вечеру. Обитал возле помойки в картонной коробке и питался доставаемыми из мусорных баков объедками. Старый человек клянчил деньги у туристов, местных жителей, не стеснялся подходить и к полицейским: это Бразилия, там народ попроще. Умел добиваться своего гремел банкой с мелочью у самого носа, пока ему не подавали — «на, отвяжись». Один раз, когда прохожий отказался бросить в банку монету, дед навёл на него палец, улыбнулся и сказал: «Бах!» Голубые глаза нищего казались холодными даже в жару. Перебрав дешёвой местной водки, кашасы, он подсаживался на лавочку автобусной остановки к ожидающим транспорт пассажирам и рассказывал, как сотнями убивал врагов фюрера и великой Германии. «Я стрелял им в затылок, - показывал он. - Вот так, чтобы мозги через рот вылетали!»

Старому алкашу никто не верил. Именно поэтому для жителей города Сан-Бернарду стало шоком, когда в 1978 году внезапно выяснилось: неприятный, но безобидный старый бродяга Гюнтер Мендель на самом деле унтер-офицер (обершарфюрер) СС Густав Вагнер, и его выдачи для суда требуют сразу несколько стран — ФРГ, Израиль, Польша, Австрия и ГДР. В 1942-1943 гг. этот спившийся бразильский бомж служил заместителем шефа «лагеря смерти» Собибор и был причастен, по самым скромным оценкам, к убийству 250 тысяч человек.

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«Не обедаю, пока не убью»

20-летний австриец Густав Вагнер вступил в НСДАП ещё до прихода к власти Гитлера — в 1931 году. После того как парня за нацистскую агитацию арестовала полиция, он сбежал из тюрьмы в Германию и там вступил в СС.

В марте 1942-го обершарфюрер Вагнер в качестве заместителя коменданта прибыл в Польшу — для срочного строительства и оборудования газовыми камерами нового «лагеря смерти» — Собибор. Густав был человеком весьма красивой внешности — натуральный блондин, небесно-голубые глаза, вьющиеся волосы. Женщины сходили от него с ума.

Заключённые Собибора дали Вагнеру сразу два прозвища — «Зверь» и «Волк». Им казалось: на те кровавые безумства, которые вытворял обершарфюрер, обычный человек попросту неспособен. Густав был чрезмерно жесток даже для нацистского концлагеря — узники описывают его как хладнокровного садиста. Обершарфюрер сам признавался сослуживцам: «У меня выработалась привычка: я не сажусь обедать, пока не убью кого-нибудь». Выживший заключённый Мойша Бахир рассказывал: «На моих глазах Вагнер забил насмерть двух человек прикладом винтовки — они плохо говорили по-немецки и не понимали его приказов. Однажды подросток из нашего барака по имени Авраам закончил работу на минуту раньше, чем следовало. «Зверь» заставил Авраама раздеться догола и принялся осыпать ударами: остальным рабочим, включая младшего брата бедного парня, приказали смотреть на экзекуцию. В конце концов Вагнер устал бить юношу, достал пистолет, застрелил несчастного и равнодушно ушёл». После того как двое заключённых сбежали, Густав приказал установить минные поля вокруг лагеря.

«Волку» очень не нравилось, если за колючую проволоку привозили женщин с маленькими детьми: его раздражал плач. Обычно он вырывал грудного ребёнка из рук матери и бил головой об дерево. «Я оказал тебе услугу, — сообщал эсэсовец. — Твоё отродье умерло без мучений».

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Застрелил больных и стариков

Судьба хранила этого нацистского ублюдка. Во время восстания в Собиборе 14 октября 1943 года под руководством советского лейтенанта Александра Печерского обершарфюрера не было на службе — эсэсовец вместе с женой отмечал рождение своей дочери Марион. Едва Вагнер, трясясь от злости, вернулся в лагерь, он сразу же своими руками убил старых и больных узников, не принявших участие в побеге. Гиммлер наградил Густава Вагнера Железным крестом, отметив в письме: «Этот человек наиболее отличился при выполнении приказов рейха».

Всего, как считается, унтер-офицер причастен к уничтожению 250 000 (!) евреев — граждан Польши, СССР, Германии и других стран: «команда» убийц Вагнера тысячами неустанно загоняла людей в газовые камеры. Далее «Зверя» перевели в Италию, впоследствии в Югославию — он и там «прославился» убийствами мирных жителей. Будучи взят в плен солдатами США в конце войны, обершарфюрер сбежал из-под стражи и с фальшивыми документами устроился строительным рабочим в Граце.

В 1950 году с помощью «крысиных нор» (лазеек для нацистов, устроенных сочувствующими им священниками Ватикана) Густав переехал в Бразилию, оформив паспорт на имя Густава Менделя. Там он работал «помощником по хозяйству» в богатой семье, ставя ограждения (очень профессионально натягивал проволоку) и подстригая кусты в саду. Затем женился на моложавой вдове с двумя детьми и жил за её счёт — в общем-то, устроился весьма неплохо. В Европе эсэсовца заочно приговорили к смертной казни, но сей факт убийцу не особенно-то волновал.

«Мы напивались, играли в карты»

Однако в 1967 году жена Вагнера умерла. Выяснилось, что в завещании экс-обершарфюрер не упомянут, пасынки выставили его из дома. Он довольно быстро прогулял имеющиеся деньги и уже вскоре нищенствовал на улицах Сан-Бернарду. Когда совсем не хватало на выпивку, нанимался сезонным рабочим на ферму, но палача оттуда быстро увольняли: «Зверь» слишком много пил. Он месяцами не мылся и радовался, что в Бразилии тепло круглый год — «в рейхе я бы давно замёрз». Вагнер трепался направо и налево, как любит фюрера, гордится службой в СС, был и остаётся убеждённым национал-социалистом. Немудрено, что его вычислил охотник за нацистами Симон Визенталь: 30 мая 1978 года бомж-эсэсовец был арестован бразильскими властями, но вскоре освобождён. Немецкая община сбросилась, наняла Вагнеру адвоката, купила новый костюм, поселила в недорогом отеле. Тот целыми днями раздавал интервью, говоря: «Гитлер вообще был прав, и у меня нет никаких сожалений о моей работе. Я слуга фюрера! Убивал без чувств и эмоций. Мы с друзьями в Собиборе не обсуждали наши дела, а просто напивались по вечерам и играли в карты. В лагере так мало развлечений».



Журнал с интервью и фотографией Вагнера. Фото: Public Domain

Лезвие в груди трупа

Президент Бразилии отказал сразу нескольким странам Европы в высылке нацистского монстра: мол, недостаточно доказательств. Вагнер стал пить ещё больше — ведь теперь у него появились деньги. Каждую ночь он возвращался к себе в гостиницу в стельку пьяный. «Мне ничего не сделают, — хвалился он перед собутыльниками. — Я не разучился стрелять, эти придурки ещё пожалеют».

3 октября 1980 года 69-летний Густав Вагнер не пришёл ночевать в отель. Его тело вскоре было найдено в Сан-Паулу с торчащим из груди ножом. Адвокат палача заявил: это самоубийство, «бедненького» эсэсовца довела травля прессы и соседей. Мало кто поверил в такую версию. Журналисты Бразилии обсуждали причастность к ликвидации Вагнера израильской спецслужбы «Моссад», советского КГБ и просто неизвестного мстителя-одиночки… Но правду выяснить не удалось. Эсэсовского бомжа похоронили в могиле для бедных за государственный счёт. Туда ему и дорога.