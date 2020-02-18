В Осиповичском районе стартует единый день безопасности

Источник материала: Асiповiцкi край

Вновь против пожаров

Предупреждению пожаров постоянно уделяется пристальное внимание. Однако порой необходимо расставить акценты. Год назад в Беларуси впервые прошла республиканская акция «Единый день безопасности». 20 февраля ЕДБ стартует вновь и продлится по 1 марта. Задача декадника — формирование культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательной работы как с детьми, так и со взрослыми.

С начала года на территории района осложнилась обстановка в сфере пожарной безопасности: произошло 5 пожаров, на которых погибли 2 человека. Поэтому ЕДБ пройдет максимально активно. Кроме традиционных профилактических мероприятий — конкурсов, выступлений, дней открытых дверей, встреч в учебных заведениях, организациях и на предприятиях, — работники РОЧС, РОВД, социальных, коммунальных и других служб вновь навестят отдельные категории земляков, проведут инструктажи о безопасности в быту. Кроме того, на ряде объектов организуют учебные тревоги, а также обучат жителей района поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

К слову, уже 21 февраля в 15.00 пожарные приглашают жителей района на день открытых дверей в РОЧС, в ходе которого проведут профориентационную беседу, демонстрацию техники, обучение, тематические игры. В первую очередь в части ждут старшеклассников, однако будут рады и другим гостям. Присоединяйтесь!