«Пахло смертью». 500 тысяч мидий «сварились» заживо на пляже Новой Зеландии

Источник материала: Tut.by

Сотни тысяч мидий выбросило на пляж Северного острова Новой Зеландии. Причиной этого мог послужить нагрев Тихого океана, вызванный глобальным потеплением. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Facebook местного жителя.

На это «кладбище моллюсков» наткнулся новозеландец Брэндон Фергюсон. Он рассказал, что прогуливался по побережью с семьей и друзьями, планируя собрать мидий на ужин, когда увидел тысячи ракушек, которые явно погибли и издавали неприятный запах.

«Пахло смертью. Большую часть раковин уже вычистили чайки и другие животные, но там еще оставались сотни целых мидий — мертвых или умирающих», — говорит мужчина, добавляя, что там было более 500 тысяч мидий и раковин, разбросанных по береговой линии.

Океанологи утверждают, что мидий могло выбросить на берег из-за нагревающихся морских вод, низких полуденных отливов и высокого давления. При этом температура воды считается следствием глобального потепления. Ведь чем теплее становится вода в океане, тем ниже ее способность поглощать парниковые газы, содержание которых в атмосфере растет и влияет на изменение климата.