ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пахло смертью». 500 тысяч мидий «сварились» заживо на пляже Новой Зеландии

18.02.2020 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотни тысяч мидий выбросило на пляж Северного острова Новой Зеландии. Причиной этого мог послужить нагрев Тихого океана, вызванный глобальным потеплением. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Facebook местного жителя.

Открыть/скачать видео (60.84 МБ)

На это «кладбище моллюсков» наткнулся новозеландец Брэндон Фергюсон. Он рассказал, что прогуливался по побережью с семьей и друзьями, планируя собрать мидий на ужин, когда увидел тысячи ракушек, которые явно погибли и издавали неприятный запах.

«Пахло смертью. Большую часть раковин уже вычистили чайки и другие животные, но там еще оставались сотни целых мидий — мертвых или умирающих», — говорит мужчина, добавляя, что там было более 500 тысяч мидий и раковин, разбросанных по береговой линии.

Океанологи утверждают, что мидий могло выбросить на берег из-за нагревающихся морских вод, низких полуденных отливов и высокого давления. При этом температура воды считается следствием глобального потепления. Ведь чем теплее становится вода в океане, тем ниже ее способность поглощать парниковые газы, содержание которых в атмосфере растет и влияет на изменение климата.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Океанологи утверждают, что мидий могло выбросить на берег из-за нагревающихся морских вод, низких полуденных отливов и высокого давления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заклинило колесо. На МКАД Mazda и KIA после столкновения вылетели в кювет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика