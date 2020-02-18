Суд в Гааге обязал Россию выплатить более €50 млрд акционерам ЮКОСа









ТАСС . Таким образом, решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате €50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, отменено, передает





Как отмечается, у России есть возможность обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.





В Минюсте РФ сказали РИА Новости, что Россия по-прежнему считает, что экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и получили контроль над активами, в том числе через взятки.







tvrain.ru В июле 2014 года Третейский суд в Гааге присудил бывшим акционерам «ЮКОСа» 50 миллиардов евро за экспроприацию компании. Акционеры утверждали, что Россия совершила «атаку» на компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и захватить ее активы, передает





Позднее это решение было успешно обжаловано Россией.







