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Суд в Гааге обязал Россию выплатить более €50 млрд акционерам ЮКОСа

18.02.2020 12:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Апелляционный суд Гааги заявил, что РФ обязана выплатить более €50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.



Таким образом, решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате €50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, отменено, передает ТАСС.

Как отмечается, у России есть возможность обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.

В Минюсте РФ сказали РИА Новости, что Россия по-прежнему считает, что экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами и получили контроль над активами, в том числе через взятки.


В июле 2014 года Третейский суд в Гааге присудил бывшим акционерам «ЮКОСа» 50 миллиардов евро за экспроприацию компании. Акционеры утверждали, что Россия совершила «атаку» на компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и захватить ее активы, передает tvrain.ru

Позднее это решение было успешно обжаловано Россией. 
 
 
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Апелляционный суд Гааги заявил, что РФ обязана выплатить более €50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.
 
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