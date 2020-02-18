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Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси

18.02.2020 12:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Под Минском продолжаются съёмки седьмого сезона популярного сериала «Сваты». В эфире телеканала «БелРос» рассказали, что происходит на съёмочной площадке в Беларуси. По задумке творческой группы, семья приехала в Беларусь, чтобы провести здесь зимний отпуск. Актёрам задумка понравилась. 

«Прекрасные ощущения, прекрасные! Мы же ещё приедем. Вы видите, какой народ? И те, кто нам помогает в массовые сценах, и сам город», – поделилась впечатлениями Татьяна Кравченко. 

Приятные эмоции испытывают не только актёры, но также массовка и просто местные жители, которые приходят посмотреть на съёмочный процесс, фотографируют и делятся снимками в соцсетях. 

Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
Фото: instagram.com/serial.the.best 

Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
Фото: instagram.com/svati_official 

Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
Фото: instagram.com/svati_official 

Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
Фото: instagram.com/svati_official 

Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
Фото: instagram.com/tat_kravchenko 

Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
Фото: instagram.com/tat_kravchenko 

Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
Фото: instagram.com/tat_kravchenko 

Кстати, в Беларуси съёмочная группа снимает Масленицу и, к счастью, в нужное время выпал снег. Ранее мы рассказывали, что к своим ролям вернулись главные герои, а также появились и новые лица (здесь подробнее). 

Напомним, выход седьмого сезона «Сватов» ожидается в 2021 году. Для съёмочной группы это уже не первый визит в Беларусь.

Как здесь проходили съёмки два года назад – смотрите здесь

Люди в материале: Татьяна Кравченко

 
 
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Под Минском продолжаются съёмки седьмого сезона популярного сериала «Сваты». В эфире телеканала «БелРос» рассказали, что происходит на съёмочной площадке в...
 
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