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Взрыв мозга! Татьяну Кравченко впечатлили съёмки «Сватов-7» в Беларуси
Источник материала: СТВ
Под Минском продолжаются съёмки седьмого сезона популярного сериала «Сваты». В эфире телеканала
«Прекрасные ощущения, прекрасные! Мы же ещё приедем. Вы видите, какой народ? И те, кто нам помогает в массовые сценах, и сам город», –
Приятные эмоции испытывают не только актёры, но также массовка и просто местные жители, которые приходят посмотреть на съёмочный процесс, фотографируют и делятся снимками в соцсетях.
Кстати, в Беларуси съёмочная группа снимает Масленицу и, к счастью, в нужное время выпал снег. Ранее мы рассказывали, что к своим ролям вернулись главные герои, а также появились и новые лица (
Напомним, выход седьмого сезона «Сватов» ожидается в 2021 году. Для съёмочной группы это уже не первый визит в Беларусь.
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Под Минском продолжаются съёмки седьмого сезона популярного сериала «Сваты». В эфире телеканала «БелРос» рассказали, что происходит на съёмочной площадке в...
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