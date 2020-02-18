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Из-за коронавируса бобруйское предприятие отложило выпуск одежды и шьет повязки

18.02.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бобруйске швейная фабрика частично приостановила выпуск одежды, чтобы шить марлевые повязки. Заказ на 300 тысяч повязок «Славянке» поступил от «Белмедтехники». Все дело в коронавирусе, объясняют на предприятии.


Марлевые повязки «Славянка» уже выпускала в 2009 году, когда была эпидемия свиного гриппа. Тогда, 11 лет назад, повязки были трехслойными, а сейчас предприятие выпускает 4-слойные марлевые повязки — это требование заказчика. 

По словам директора «Славянки» Теймураза Бочоришвили, еще один защитный слой минимизирует прохождение мелких частиц через маску.

Маски шьют в каждом цеху — по 4 человека в группе. Выпуск некоторых заказов приостановлен, но все равно не выбивается из графика, говорят на «Славянке». Все договорные обязательства выполняются, собственная весенняя коллекция тоже готова.

Заказ на 300 тысяч марлевых повязок от «Белмедтехники» «Славянка» получила без малого 2 недели назад — 5 февраля. В ближайшие дни запланирована отгрузка последней партии. Кроме «Белмедтехники», марлевые повязки «Славянке» заказали и частные организации.

По словам руководителя предприятия, повязки заказывают, потому что, в отличие от масок из нетканых материалов, они приятнее в носке и многоразовые. То есть повязки можно стирать, утюжить, а еще хлопок биоразлагаем.

— Когда была эпидемия свиного гриппа, то все стало понятно в течение трех недель. Что сейчас будет — неизвестно, определенности нет. Потому, если будут еще заказы на марлевые повязки, выполним. Хотя хотелось бы, чтобы они не понадобились, — сказал директор «Славянки» Теймураз Бочоришвили.
 
 
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В Бобруйске швейная фабрика частично приостановила выпуск одежды, чтобы шить марлевые повязки. Заказ на 300 тысяч повязок «Славянке» поступил от «Белмедтехники»....
 
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