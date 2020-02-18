ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сразу пять солнц запечатлели в небе над Китаем

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Сразу пять солнц запечатлели в небе над Китаем

Уникальное природное явление удалось записать на видео жителю китайской Внутренней Монголии, сообщает издание NDTV.

Мужчина поднял взгляд в небо и заметил сразу пять ярких солнц. Разумеется, такими невероятными кадрами он поспешил поделиться с людьми в соцсетях. Позже ролик появился в СМИ с заголовком: «Захватывающее зрелище! Пять солнц сияют в небе над Внутренней Монголией».
 
Невероятный феномен взбудоражил соцсети и вызвал массу вопросов. Такое явление называют паргелий — одна из разновидностей солнечного гало. Иллюзия возникает при температуре менее 20 градусов ниже нуля, когда солнечный свет проходит через кристаллы льда в воздухе, отражается и создает оптическую иллюзию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальное природное явление удалось записать на видео жителю китайской Внутренней Монголии, сообщает издание NDTV. Мужчина поднял взгляд в небо и заметил сразу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за коронавируса бобруйское предприятие отложило выпуск одежды и шьет повязки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика