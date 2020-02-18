Сразу пять солнц запечатлели в небе над Китаем

Источник материала: Вороновская газета





Уникальное природное явление удалось записать на видео жителю китайской Внутренней Монголии, сообщает издание NDTV.

Мужчина поднял взгляд в небо и заметил сразу пять ярких солнц. Разумеется, такими невероятными кадрами он поспешил поделиться с людьми в соцсетях. Позже ролик появился в СМИ с заголовком: «Захватывающее зрелище! Пять солнц сияют в небе над Внутренней Монголией».

Невероятный феномен взбудоражил соцсети и вызвал массу вопросов. Такое явление называют паргелий — одна из разновидностей солнечного гало. Иллюзия возникает при температуре менее 20 градусов ниже нуля, когда солнечный свет проходит через кристаллы льда в воздухе, отражается и создает оптическую иллюзию.