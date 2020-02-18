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До зеркальной даты 22.02.2022 осталось пять дней. Что сулит вам таинственная цифра

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

До зеркальной даты 22.02.2022 осталось пять дней. Что сулит вам таинственная цифра

В том, что в данных сочетаниях чисел сокрыта какая-то магия, эксперты в эзотерических делах не сомневаются. Они говорят, что эти четыре двойки, если их сложить, дадут цифру восемь – число, символизирующее бесконечность, и символ планеты Уран. В этот символ входит символ Солнца. В самом лучшем своем смысле – это высший ум, это прорыв, это энергия, которая стремится вверх, прорывает стереотип и берет из другого плана сознания что-то потрясающее.

Зеркальные даты – явление очень редкое. В нашем тысячелетии их всего 60, поэтому уже сейчас многие задаются вопросом, что может произойти.
 

В эти дни к людям приходит вдохновение, желание строить планы и воплощать идеи. Многие из них могут показаться странными и бесполезными. Это не так. Специалисты советуют записывать свои мысли и доверять интуиции. Тем более, что в эти дни возрастет вероятность изменить свою жизнь. Одинокие люди встретят будущую любовь, многие пары примут решение сделать следующий шаг, а карьеристы найдут ошибку, которая не позволяла им добиться успеха.

В дате дня шесть двоек. Поэтому она благоприятна для людей, у которых маловато сил и собственной энергии.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
https://grodnonews.by/

 
 
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В том, что в данных сочетаниях чисел сокрыта какая-то магия, эксперты в эзотерических делах не сомневаются. Они говорят, что эти четыре двойки, если их сложить,...
 
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