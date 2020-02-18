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На ферме в Кореличском районе слесарь погиб на рабочем месте

18.02.2020 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полтретьего дня в Кореличском районе на одной из молочно-товарных ферм погиб слесарь. 

Как сообщает Следственный комитет, 58-летний рабочий занимался обслуживанием оборудования по скреперному навозоудалению. В какой-то момент мужчина уронил свой мобильник в полость приводного барабана. 

Улучшение условий труда и повышение безопасности обсуждали на съезде Белхимпрофсоюза 

На ферме в Кореличском районе слесарь погиб на рабочем месте
Фото: Следственный комитет 

Гражданин, нарушая технику безопасности, попытался достать свой телефон, не выключив оборудование. Рука слесаря была затянута и зажата элементами оборудования, что повлекло за собой причинение смертельной травмы. 

Место происшествия осмотрено, опрошены руководители и сотрудники СПК, изъята документация, назначена судмедэкспертиза. По факту гибели рабочего ведётся проверка. 

В предыдущем месяце в Минске на стройке упала люлька.

Погиб мужчина – подробнее здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полтретьего дня в Кореличском районе на одной из молочно-товарных ферм погиб слесарь.  Как сообщает Следственный комитет,...
 
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