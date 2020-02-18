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На ферме в Кореличском районе слесарь погиб на рабочем месте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полтретьего дня в Кореличском районе на одной из молочно-товарных ферм погиб слесарь.
Как
Гражданин, нарушая технику безопасности, попытался достать свой телефон, не выключив оборудование. Рука слесаря была затянута и зажата элементами оборудования, что повлекло за собой причинение смертельной травмы.
Место происшествия осмотрено, опрошены руководители и сотрудники СПК, изъята документация, назначена судмедэкспертиза. По факту гибели рабочего ведётся проверка.
В предыдущем месяце в Минске на стройке упала люлька.
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Новости Беларуси. 17 февраля примерно в полтретьего дня в Кореличском районе на одной из молочно-товарных ферм погиб слесарь. Как сообщает Следственный комитет,...
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