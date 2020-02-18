Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевской области с 20 февраля по 1 марта пройдет республиканская акция «Единый день безопасности». Об этом сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

В эти дни состоятся профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

В Могилевской области в единой связке безопасности будут работать специалисты областного УМЧС, управления внутренних дел, медицинской службы и аварийных служб. Также в планируемых мероприятиях примут активное участие работники структурных подразделений облисполкома, гор(рай)исполкомов, организаций и общественных объединений, расположенных на территории региона.

Во время акции спасатели проверят систему оповещения посредством SMS-сообщений, разместят в эфире FM-радиостанций речевые сообщения о порядке действий в случае угрозы или возникновения ЧС. Также запланированы учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации техногенного характера на объектах с массовым пребыванием людей (учреждение здравоохранения, социального обслуживания и.т.д.) или крупного объекта, обеспечивающего жизнедеятельность населения, учебные эвакуации из зданий и помещений, беседы в трудовых коллективах, квест-игры, конкурсы и викторины, Дни открытых дверей, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. 28 февраля состоится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Скажи равнодушию нет!».

Апогеем акции станет проведение 27 февраля в Могилеве на базе ГУ «Хоккейный клуб «Могилев» (Ледовый дворец, ул. Гагарина, 1) крупномасштабного областного межведомственного мероприятия, на котором свои навыки действий в ЧС отработает каждая служба.

Межведомственные мероприятия пройдут во всех районах области, а также в Бобруйске.

Только совместными усилиями мы сделаем жизнь наших граждан жизнью без опасностей!